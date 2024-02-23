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Listede Türkiye de Var! Dünyanın En Romantik Şehirleri Belli Oldu!

Listede Türkiye de Var! Dünyanın En Romantik Şehirleri Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.02.2024 - 20:22

Uplifers'ın haberine göre dünyanın en romantik şehirleri belli oldu. Gelin Türkiye'den de şehirlerin yer aldığı listeye birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.uplifers.com/cifte-kumrul...
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Biliyorsunuz ki konu aşk olduğunda ve sevdiğiniz yanınızda olduğunda zamanın da mekanın da pek bir önemi kalmaz.

Biliyorsunuz ki konu aşk olduğunda ve sevdiğiniz yanınızda olduğunda zamanın da mekanın da pek bir önemi kalmaz.

Ancak bazı yerler vardır ki oraya tek başına gittiğinizde kendinizi eksik hissetmemeniz imkansızdır. Çünkü bu mekanlar resmen aşk için yaratılmıştır.

Ancak bazı yerler vardır ki oraya tek başına gittiğinizde kendinizi eksik hissetmemeniz imkansızdır. Çünkü bu mekanlar resmen aşk için yaratılmıştır.

İşte tam da bu açıklamaya uyan dünyanın en romantik şehirleri belli oldu. Türkiye'den de bazı şehirlerin yer aldığı listeye gelin hep birlikte bakalım!

İşte tam da bu açıklamaya uyan dünyanın en romantik şehirleri belli oldu. Türkiye'den de bazı şehirlerin yer aldığı listeye gelin hep birlikte bakalım!

1. Kapadokya - Nevşehir

1. Kapadokya - Nevşehir

2. Uludağ - Bursa

2. Uludağ - Bursa
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3. Bozcaada - Çanakkale

3. Bozcaada - Çanakkale

4. Paris - Fransa

4. Paris - Fransa

5. İtalya - Roma

5. İtalya - Roma

6. İtalya - Venedik

6. İtalya - Venedik

7. Belçika - Brugge

7. Belçika - Brugge
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8. Çek Cumhuriyeti - Prag

8. Çek Cumhuriyeti - Prag

9. Yunanistan - Santorini

9. Yunanistan - Santorini

10. İstanbul

10. İstanbul

Sizce listede başka hangi şehirler olmalıydı? Yorumlarda buluşalım!

Sizce listede başka hangi şehirler olmalıydı? Yorumlarda buluşalım!

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