Listede Türkiye de Var! Dünyanın En Romantik Şehirleri Belli Oldu!
Listede Türkiye de Var! Dünyanın En Romantik Şehirleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.uplifers.com/cifte-kumrul...
Uplifers'ın haberine göre dünyanın en romantik şehirleri belli oldu. Gelin Türkiye'den de şehirlerin yer aldığı listeye birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki konu aşk olduğunda ve sevdiğiniz yanınızda olduğunda zamanın da mekanın da pek bir önemi kalmaz.
Ancak bazı yerler vardır ki oraya tek başına gittiğinizde kendinizi eksik hissetmemeniz imkansızdır. Çünkü bu mekanlar resmen aşk için yaratılmıştır.
İşte tam da bu açıklamaya uyan dünyanın en romantik şehirleri belli oldu. Türkiye'den de bazı şehirlerin yer aldığı listeye gelin hep birlikte bakalım!
1. Kapadokya - Nevşehir
2. Uludağ - Bursa
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3. Bozcaada - Çanakkale
4. Paris - Fransa
5. İtalya - Roma
6. İtalya - Venedik
7. Belçika - Brugge
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8. Çek Cumhuriyeti - Prag
9. Yunanistan - Santorini
10. İstanbul
Sizce listede başka hangi şehirler olmalıydı? Yorumlarda buluşalım!
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