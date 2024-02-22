Resmi Gazete Yayımladı: Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Olarak Atandı!
Resmi Gazete Yayımladı: Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Olarak Atandı!
Resmi gazetede yayımlanan karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yeni bir atama yapıldı.
Çocuklar Duymasın dizisinin senaryosunu yazan Birol Güven, yeni Sinema Genel Müdürü oldu.
Yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olarak tanınan Birol Güven “Ayrılsak da Beraberiz”, “Çocuklar Duymasın” ve “En Son Babalar Duyar” gibi Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinin senarist koltuğunun sahibidir. Güven, hala dizi ve sinema projelerine de devam etmektedir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda