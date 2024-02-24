İstanbul’da Havalar Isınıyor, Hava Kalitesi Düşüyor!
İstanbul’da Havalar Isınıyor, Hava Kalitesi Düşüyor!
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselişi, hava kalitesinin düşüşüyle doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Baharın tatlı esintisiyle birlikte Libya'dan gelen sıcak rüzgarlar, hava sıcaklığını yükselterek, adeta baharın habercisi olacak. Ancak bu durum, hava kalitesinin düşmesine de sebep olacak. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre; hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte baharın keyfini çıkaracağız fakat maalesef soluduğumuz hava, beklenen temizlikte olmayacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsimsel ortalamanın üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi.
5 günlük hava tahmini raporunu yayınlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yükseleceğini ve mevsimsel normallerin üstünde seyredeceğini duyurdu.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Libya'dan esen rüzgarların daha ılık bir hava getireceğini ifade etti.
Çalışkan, rüzgarların hafif olması nedeniyle hava kalitesinin düştüğünü ve hafta sonuna kadar bu durumun devam edeceğini belirterek "Bahar havasını yaşayacağız ancak nefes aldığımız hava temiz olmayacak" şeklinde konuştu.
Çalışkan, "Rüzgarlar hafif olduğundan dolayı hava kirliliği artış gösteriyor. Özellikle İstanbul'un Kağıthane ve Göztepe ilçelerinde hava kalitesi hassas bir seviyede. Bahar havasını yaşayacağız ancak nefes aldığımız hava temiz olmayacak" şeklinde konuştu.
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