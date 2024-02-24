İstanbul’da Havalar Isınıyor, Hava Kalitesi Düşüyor!

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselişi, hava kalitesinin düşüşüyle doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Baharın tatlı esintisiyle birlikte Libya'dan gelen sıcak rüzgarlar, hava sıcaklığını yükselterek, adeta baharın habercisi olacak. Ancak bu durum, hava kalitesinin düşmesine de sebep olacak. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre; hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte baharın keyfini çıkaracağız fakat maalesef soluduğumuz hava, beklenen temizlikte olmayacak.