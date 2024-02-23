Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Azlığı ve Sıcak Havayı Yorumladı 'Başımızı Ağrıtacak Gibi'!
Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Azlığı ve Sıcak Havayı Yorumladı 'Başımızı Ağrıtacak Gibi'!
Son dönemlerde hava durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler iklim krizi, küresel ısınma ve mevsim değişikliklerini akla getiriyor. İstanbul'a kar yağmazken ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları endişe uyandırıyor. Vatandaşlar sık sık 'Kar ne zaman yağacak?' ve 'Kar yağmayacak mı?' gibi soruları soruyor. Kar yağışına ilişkin son açıklama ise Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, 'Neden kar yağmıyor?' sorusuna yanıt verdi.
İşte, detaylar...
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor: Adeta kış bitti bahar geldi!
Bugün hava nasıl olacak?
Peki, artık kar yağmayacak mı?
İşte, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı açıklaması 👇
Peki, bundan sonra ne olacak?
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