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Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Azlığı ve Sıcak Havayı Yorumladı 'Başımızı Ağrıtacak Gibi'!

Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Azlığı ve Sıcak Havayı Yorumladı 'Başımızı Ağrıtacak Gibi'!

hava durumu kar yağışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 11:42

Son dönemlerde hava durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler iklim krizi, küresel ısınma ve mevsim değişikliklerini akla getiriyor. İstanbul'a kar yağmazken ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları endişe uyandırıyor. Vatandaşlar sık sık 'Kar ne zaman yağacak?' ve 'Kar yağmayacak mı?' gibi soruları soruyor. Kar yağışına ilişkin son açıklama ise Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, 'Neden kar yağmıyor?' sorusuna yanıt verdi. 

İşte, detaylar...

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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor: Adeta kış bitti bahar geldi!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor: Adeta kış bitti bahar geldi!

Hava sıcaklıklarının artış göstermesi ve bugün (Cuma) yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, hava durumu raporlarına göre, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir sıcaklık anlamına geliyor. Şubat ayı biterken hâlâ gelmeyen kış, artık resmen yerini bahara bırakıyor!

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Son değerlendirmelerin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; Türkiye'nin kuzey ve doğu bölümlerinin çoğunlukla bulutlu olacağını, Kuzey Ege sahilleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun zaman zaman yağış alacağını öngörüldü. Diğer bölgelerin ise genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski mevcut. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis oluşması ise muhtemel.

Peki, artık kar yağmayacak mı?

Peki, artık kar yağmayacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son derlemesine yorum Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Dün yaptığı paylaşım ile sıcaklıkların bugünden itibaren artacağını ifade eden Şen, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve kar yağışının azlığı hakkınada yorumda bulundu. 

Yaptığı paylaşımlarla vatandaşların 'Neden kar yağmıyor?' sorusuna da yanıt verdi.

İşte, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı açıklaması 👇

İşte, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı açıklaması 👇
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Peki, bundan sonra ne olacak?

Peki, bundan sonra ne olacak?

Şen, bundan sonraki süreçte de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine işaret ediyor. Bu nedenle de şiddetli yağışlar ve hortumların oluşabileceğini hatırlatıyor.  

Gelin, Meteoroloji profesörü Şen'in açıklamalarının devamına da göz atalım 👇

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