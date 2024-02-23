Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışının Azlığı ve Sıcak Havayı Yorumladı 'Başımızı Ağrıtacak Gibi'!

Son değerlendirmelerin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; Türkiye'nin kuzey ve doğu bölümlerinin çoğunlukla bulutlu olacağını, Kuzey Ege sahilleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun zaman zaman yağış alacağını öngörüldü. Diğer bölgelerin ise genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski mevcut. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis oluşması ise muhtemel.