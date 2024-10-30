Market Alışverişini Ucuza Getirmek İsteyenlere 1 Kasım'a Kadar Geçerli Tarım Kredi İndirimli Ürünleri
Market Alışverişini Ucuza Getirmek İsteyenlere 1 Kasım'a Kadar Geçerli Tarım Kredi İndirimli Ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Ekim ayının son günlerine özel indirimlerini duyurdu. 1 Kasım’a kadar geçerli olacak olan aktüel katalogda günlük ihtiyacınıza yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor. Buna göre 1 Kasım'a kadar dondurulmuş somon balığı, çeşitli peynirler, sucuklar ve temizlik ürünleri gibi seçenekler indirimli fiyatıyla satılacak. İşte güncel katalog...
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Tarım Kredi'de bu hafta neler var? İşte 26 Ekim - 1 Kasım 2024 Tarım Kredi Market aktüel indirimleri fiyat listesi:
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Kooperatif Marketleri indirimli ürünler
Tarım Kredi güncel indirimleri
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