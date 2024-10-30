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Market Alışverişini Ucuza Getirmek İsteyenlere 1 Kasım'a Kadar Geçerli Tarım Kredi İndirimli Ürünleri

Market Alışverişini Ucuza Getirmek İsteyenlere 1 Kasım'a Kadar Geçerli Tarım Kredi İndirimli Ürünleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 01:01

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Ekim ayının son günlerine özel indirimlerini duyurdu. 1 Kasım’a kadar geçerli olacak olan aktüel katalogda günlük ihtiyacınıza yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor. Buna göre 1 Kasım'a kadar dondurulmuş somon balığı, çeşitli peynirler, sucuklar ve temizlik ürünleri gibi seçenekler indirimli fiyatıyla satılacak. İşte güncel katalog...

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Tarım Kredi'de bu hafta neler var? İşte 26 Ekim - 1 Kasım 2024 Tarım Kredi Market aktüel indirimleri fiyat listesi:

Tarım Kredi'de bu hafta neler var? İşte 26 Ekim - 1 Kasım 2024 Tarım Kredi Market aktüel indirimleri fiyat listesi:

  • TK Bezelye Konservesi: 29,90 TL

  • Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı: 279 TL

  • TK Anadolu Osmancık Pirinç: 109,90 TL

  • TK Anadolu Nohut: 41,90 TL

  • Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim: 139,90 TL

  • TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk: 557,90 TL

Kooperatif Marketleri indirimli ürünler

Kooperatif Marketleri indirimli ürünler

  • Familia Natural: 219,90 TL

  • Elit Dev Havlu: 31,90 TL

  • TK Yarım Yağlı Yoğurt: 69,90 TL

  • TK Şişe Ayran: 32,50 TL

  • TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir: 139,90 TL

  • TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir: 165 TL

  • Tarsüt Tereyağ: 72,50 TL

  • Torku Süzme Peynir: 69,90 TL

  • Sütaş Latte: 59,90 TL

  • TK Çiçek Balı: 99,90 TL

Tarım Kredi güncel indirimleri

Tarım Kredi güncel indirimleri

  • Ülker Çikolata Antep Fıstık Sütlü Kare: 42,90 TL

  • Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi: 22,90 TL

  • Dripon Pratik Filtre Kahve Tekli: 6,50 TL

  • Kahve Dünyası Filtre Kahve: 99,90 TL

  • TK Tiryaki Siyah Çay: 119,90 TL

  • TK Sarı Leblebi: 43,90 TL

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