article/comments
article/share
Haberler
Finans
Markaların Ait Oldukları Sektörleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Markaların Ait Oldukları Sektörleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir markayı gördüğümüzde çoğu zaman onun hangi sektörde faaliyet gösterdiğini düşünmeden anlayabiliyoruz. Bir logo, bir slogan, hatta bazen yalnızca markanın adı bile bize bu kesin teknoloji markası ya da bu otomotiv işi yapıyor olmalı dedirtebiliyor. Peki ya işler biraz karıştığında?

Örneğin Canon denince aklınıza yalnızca fotoğraf makineleri geliyorsa, markanın yazıcı ve görüntüleme teknolojileri alanındaki faaliyetlerini ne kadar biliyorsunuz? Ya da IKEA deyince aklınıza sadece mobilya geliyorsa, İsveç merkezli bu dev markanın aslında ev yaşamıyla ilgili çok daha geniş bir ürün dünyasına sahip olduğunu biliyor musunuz?

Bu testte sizi dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış markalarla karşı karşıya bırakıyoruz. Bazıları ilk bakışta sektörünü ele veriyor, bazıları ise ismiyle sizi fena halde yanıltabilir. Hazırsanız başlayalım. Bakalım markaların ait oldukları sektörleri doğru tahmin edebilecek misiniz? Yoksa yıllardır kullandığınız bazı markaların aslında ne iş yaptığını öğrenince küçük bir şaşkınlık mı yaşayacaksınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak kolay bir soruyla başlayalım Nike hangi sektöre aittir?

2. Garmin hangi sektörde faaliyet gösterir?

2. Garmin hangi sektörde faaliyet gösterir?

3. Sonos hangi sektöre aittir?

3. Sonos hangi sektöre aittir?

4. Shell enerji sektöründe faaliyet gösterir.

5. Yamaha Corporation’ın temel faaliyet alanı hangisidir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rolls-Royce plc günümüzde ağırlıklı olarak hangi alanda faaliyet gösterir?

7. DHL otomobil üretir.

8. ASML hangi sektörde faaliyet gösterir?

9. Kärcher hangi sektörde faaliyet gösterir?

9. Kärcher hangi sektörde faaliyet gösterir?

10. Adidas yalnızca futbol topu üretir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Son olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Markalar seni ters köşeye yatırmış!

Markalar seni biraz zorlamış! Bazı cevapları nokta atışı bilmiş, bazılarını ise tamamen tahmin etmiş olabilirsin.

Özellikle marka isimlerini ürünlerle eşleştirmek kolay olsa da hangi sektörde faaliyet gösterdiklerini bilmek biraz daha farklı bir bilgi gerektiriyor.

Ama üzülme. Artık en azından birkaç markanın faaliyet alanını eskisinden daha iyi biliyorsun.

Bir sonraki testte çok daha yüksek bir skor yapabilirsin!

Markaları tanıyorsun ama...

Fena değil! En bilinen markaların önemli bir bölümünü doğru tahmin ettin. Ancak bazı sorularda markaların faaliyet alanları birbirine biraz karışmış olabilir.

Aslında bu oldukça normal. Çünkü büyük markalar artık tek bir ürün veya hizmetle sınırlı kalmıyor. Bir markayı telefonuyla, başka bir markayı ayakkabısıyla tanıyor olabiliriz ama şirketin diğer faaliyetlerinden haberdar olmayabiliriz.

Kısacası marka hafızan var, sadece biraz daha güncelleme gerekiyor.

Marka sektörlerinin profesörüsün!

Tebrikler! Sen markaları sadece isimlerinden tanımıyor, hangi sektörde faaliyet gösterdiklerini de neredeyse ezbere biliyorsun. Birçok markayı saydığımızda geniş bir marka yelpazesini başarıyla geçtin.

Senin için bir markanın logosunu görmek çoğu zaman yeterli. Hatta bazı durumlarda marka daha adını söylemeden hangi sektörde olduğunu tahmin edebilecek durumdasın.

Muhtemelen arkadaş grubunda “Bu marka ne iş yapıyordu?” sorusunun cevabını ilk veren kişi sensin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın