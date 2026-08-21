Markaların Ait Oldukları Sektörleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Bir markayı gördüğümüzde çoğu zaman onun hangi sektörde faaliyet gösterdiğini düşünmeden anlayabiliyoruz. Bir logo, bir slogan, hatta bazen yalnızca markanın adı bile bize bu kesin teknoloji markası ya da bu otomotiv işi yapıyor olmalı dedirtebiliyor. Peki ya işler biraz karıştığında?

Örneğin Canon denince aklınıza yalnızca fotoğraf makineleri geliyorsa, markanın yazıcı ve görüntüleme teknolojileri alanındaki faaliyetlerini ne kadar biliyorsunuz? Ya da IKEA deyince aklınıza sadece mobilya geliyorsa, İsveç merkezli bu dev markanın aslında ev yaşamıyla ilgili çok daha geniş bir ürün dünyasına sahip olduğunu biliyor musunuz?

Bu testte sizi dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış markalarla karşı karşıya bırakıyoruz. Bazıları ilk bakışta sektörünü ele veriyor, bazıları ise ismiyle sizi fena halde yanıltabilir. Hazırsanız başlayalım. Bakalım markaların ait oldukları sektörleri doğru tahmin edebilecek misiniz? Yoksa yıllardır kullandığınız bazı markaların aslında ne iş yaptığını öğrenince küçük bir şaşkınlık mı yaşayacaksınız?