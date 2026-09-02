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Marilyn Manson Ürkütüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Marilyn Manson Ürkütüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 13:01
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Ağustos ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler.  Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Marilyn Manson - Unalive

İmajı ve klipleriyle her zaman dinleyicilerini ürkütmeyi başaran Marilyn Manson, Unalive şarkısına çektiği video kliple Ağustos ayı listelerine giriş yaptı.

2. Future - No Misery

Ünlü rapçi Future da bu ayın klipli isimlerinden. Bir rap klibi ne vadedebilirse bu klipte mevcut.

3. KATSEYE- Hootie Frutti

Son dönemdeki tartışmaların göbeğindeki grup da oldukça renkli video klipleriyle hayranlarını mutlu etti.

4. Sam Smith - Constant Companion

Farklı tarzıyla öne çıkan Sam Smith yine yapacağını yapmış ve yeni klibiyle tartışmaları ateşlemiş. Klibi beğenme konusunda hayranlar ikiye ayrılmış durumdalar.

5. Carly Rae Jepsen - Motivation

Bir zamanların en popüler isimlerinden biri olan Carly Rae Jepsen de Motivation şarkısına çektiği kliple sahalara geri dönen isimlerden.

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6. Oğuzhan Koç - Bitti

Oğuzhan Koç renkli mi renkli yaz klibiyle Ağustos ayını gerçekten renklendirdi. Şarkının kendisi de klip kadar renkli.

7. Nikbinler - Artık Susamam

Yapay zeka tartışmalarının göbeğindeki isim Nikbinler grubu da Artık Susamam şarkısıyla Ağustos ayı listelerine giriş yaptı.

8. Nil Karaibrahimgil - İstanbul Sen Benden Misin?

Özgür kız lakabıyla tanınan, Türk pop müziğinin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil de İstanbul Sen Benden Misin? şarkısına çektiği kliple hayranlarını sevindirdi.

9. Ayşe Hatun Önal & Çodur & Ozan Bayraşa - Çıktı Yangınlar

Farklı soundlardaki şarkılarıyla her zaman ilgi uyandıran Ayşe Hatun Önal da muhteşem bir kliple sahalara döndü.

10. ALIZADE feat. TOKYO - VURURUM KAFANDAN

Rap müziğin sevilen isimlerinden Alizade de Tokyo ile ortak seslendirdikleri Vururum Kafandan şarkısıyla bu ayın en gözde isimlerinden oldu.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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