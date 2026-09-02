Marilyn Manson Ürkütüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
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Ağustos ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
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1. Marilyn Manson - Unalive
2. Future - No Misery
3. KATSEYE- Hootie Frutti
4. Sam Smith - Constant Companion
5. Carly Rae Jepsen - Motivation
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6. Oğuzhan Koç - Bitti
7. Nikbinler - Artık Susamam
8. Nil Karaibrahimgil - İstanbul Sen Benden Misin?
9. Ayşe Hatun Önal & Çodur & Ozan Bayraşa - Çıktı Yangınlar
10. ALIZADE feat. TOKYO - VURURUM KAFANDAN
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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