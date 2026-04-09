Burak Deniz Kimdir? Burak Deniz Neden Gözaltına Alındı?

Burak Deniz Kimdir? Burak Deniz Neden Gözaltına Alındı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2026 - 09:02

Ekranların sevilen oyuncularından Burak Deniz'in özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Son olarak Sahtekarlar dizisinde rol alan Burak Deniz'e dair bilgileri sizler için derledik. Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, rol aldığı dizi ve filmleri burada bulabilirsiniz. Burak Deniz neden gözaltına alındı sorusuna yanıt verdik.

Burak Deniz Kimdir?

Burak Deniz Kimdir?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında “Kaçak” dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçel ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Burak Deniz'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler:

Burak Deniz'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler:

  • 2025 - Sahtekarlar ( TV Dizisi)

  • 2024 - Bir Gece Masalı - ( TV Dizisi)

  • 2023 - Bambaşka Biri ( TV Dizisi)

  • 2021 - Maraşlı (Maraşlı) (TV Dizisi)

  • 2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

  • 2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

  • 2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

  • 2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

  • 2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

  • 2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

  • 2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

  • 2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

Burak Deniz Neden Gözaltına Alındı?

Burak Deniz Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında yeni dalga! Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
