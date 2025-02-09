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Manifest Grubu'nun 'Zamansızdık' Şarkı Sözleriyle Ortaya Duygusal Bir Akım Çıkaran Kullanıcılar

Manifest Grubu'nun 'Zamansızdık' Şarkı Sözleriyle Ortaya Duygusal Bir Akım Çıkaran Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2025 - 01:14

Big 5 Türkiye'nin kazananı Manifest, Türkiye'nin yeni 'kız grubu' oldu. Grubun çıkardığı Zamansızdık şarkısı o kadar sevildi ki kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Şarkının 'Zamansızdık ilk başta, sandım hep iyi kalcaz' sözleri X üzerinde bir akıma dönüştü. Gelin bu akıma birlikte bakalım!

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Big 5 Türkiye'nin kazananları Manifest adında yepyeni bir müzik grubu kurdu.

Big 5 Türkiye'nin kazananları Manifest adında yepyeni bir müzik grubu kurdu.

Grubun çıkardığı 'Zamansızdık' şarkısı kısa sürede büyük başarı yakalarken, şarkı sözleri X üzerinden duygusal bir akıma dönüştü.

Grubun çıkardığı 'Zamansızdık' şarkısı kısa sürede büyük başarı yakalarken, şarkı sözleri X üzerinden duygusal bir akıma dönüştü.

Gelin sizleri bu akımla baş başa bırakalım!

Gelin sizleri bu akımla baş başa bırakalım!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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