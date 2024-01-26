Mahkum Nitrojen Gazıyla İdam Edildi! Tartışmalara Yol Açan İnfaz Gerçekleşti
Mahkum Nitrojen Gazıyla İdam Edildi! Tartışmalara Yol Açan İnfaz Gerçekleşti
ABD'nin Alabama eyaletinde Kenneth Eugene Smith adlı mahkum, nitrojen gazı verilerek infaz edildi. Smith, daha öncesinde de zehirli enjeksiyon yöntemiyle idam edilmekten son anda kurtulmuştu. İdam yöntemi, tartışmalara yol açtı.
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1989 yılında bir vaizin eşini öldürme suçundan dolayı tutuklanarak hüküm giyen ve bu suçu kiralık bir katil olarak işleyen Kenneth Eugene Smith, saf azot gazı soluyarak idam edildi.
Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, Smith'in özel bir maske takarak gazı soluduğunu ve yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.
Smith'in idamından önce "Bu gece Alabama insanlığın geri adım atmasına neden oluyor" dediği ifade edildi.
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