Mahkum Nitrojen Gazıyla İdam Edildi! Tartışmalara Yol Açan İnfaz Gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları 3 Ocak'ta yaptıkları yazılı açıklamada, Smith'in yaklaşmakta olan infazıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, bunun 'ciddi acı veya ıstırap veren cezalarla' ilgili ABD'nin taraf olduğu 'İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi' kurallarına aykırı olduğunu belirtmişti.