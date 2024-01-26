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Mahkum Nitrojen Gazıyla İdam Edildi! Tartışmalara Yol Açan İnfaz Gerçekleşti

Mahkum Nitrojen Gazıyla İdam Edildi! Tartışmalara Yol Açan İnfaz Gerçekleşti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.01.2024 - 11:43

ABD'nin Alabama eyaletinde Kenneth Eugene Smith adlı mahkum, nitrojen gazı verilerek infaz edildi. Smith, daha öncesinde de zehirli enjeksiyon yöntemiyle idam edilmekten son anda kurtulmuştu. İdam yöntemi, tartışmalara yol açtı.

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1989 yılında bir vaizin eşini öldürme suçundan dolayı tutuklanarak hüküm giyen ve bu suçu kiralık bir katil olarak işleyen Kenneth Eugene Smith, saf azot gazı soluyarak idam edildi.

1989 yılında bir vaizin eşini öldürme suçundan dolayı tutuklanarak hüküm giyen ve bu suçu kiralık bir katil olarak işleyen Kenneth Eugene Smith, saf azot gazı soluyarak idam edildi.

Smith'in yıllarca hapishanede idamını beklediği biliniyordu. 58 yaşındaki mahkumun ölüm haberi dün akşam duyuruldu.

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, Smith'in özel bir maske takarak gazı soluduğunu ve yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, Smith'in özel bir maske takarak gazı soluduğunu ve yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.

Tarihte bir ilk olan infaz yöntemi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları, durumu 'insanlık dışı' olarak değerlendirdi.

Smith'in idamından önce "Bu gece Alabama insanlığın geri adım atmasına neden oluyor" dediği ifade edildi.

Smith'in idamından önce "Bu gece Alabama insanlığın geri adım atmasına neden oluyor" dediği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları 3 Ocak'ta yaptıkları yazılı açıklamada, Smith'in yaklaşmakta olan infazıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, bunun 'ciddi acı veya ıstırap veren cezalarla' ilgili ABD'nin taraf olduğu 'İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi' kurallarına aykırı olduğunu belirtmişti.

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