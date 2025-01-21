Mahkeme Kararıyla Babasına Verildi Bir Gün Sonra Öldürüldü: Anneye 839 Bin TL Tazminat!
Mahkeme Kararıyla Babasına Verildi Bir Gün Sonra Öldürüldü: Anneye 839 Bin TL Tazminat!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ya...
10 yaşındaki Yiğitcan Türkoğlu daha önce doğalgazla öldürmeye çalıştığı babasına mahkeme kararıyla teslim edildikten bir gün sonra canice öldürüldü. Olayda yargı kararının ihmali olduğu tespit edilirken Yargıtay devletin anne Neriman Türkoğlu’na 839 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
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15 Eylül 2017’de İstanbul’da meydana gelen ilk olayda baba Nezir Türkoğlu evde doğalgazı açarak oğlu Yiğitcan’ı öldürmeye teşebbüs etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Yiğitcan kurtarılırken anne Neriman Türkoğlu bu olay üzerine eşinden şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı.
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Mahkeme anne lehine tedbir kararı aldırdı. Ancak baba Türkoğlu 10 Ekim 2017’de mahkemeye başvurarak oğluyla görüşme talebinde bulundu. İstanbul 5. Aile Mahkemesi hakimi babanın bu talebini kabul ederek Yiğitcan’ın babasıyla yatılı olarak görüşmesine izin verdi.
Bu karar doğrultusunda Yiğitcan 4 Kasım 2017’de babasına teslim edildi. Baba Nezir Türkoğlu ertesi gün oğlunu ekmek bıçağıyla çok sayıda yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından baba Nezir Türkoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken anne ve avukatı yargı kararında ihmali bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 5. Aile Mahkemesi hâkimi ve Hazine’ye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise hakime ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptığı inceleme sonucunda davanın kabulüne karar vererek Hazine’den 809 bin 928 TL maddi tazminat ve 30 bin TL manevi tazminatın anneye ödenmesine hükmetti. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davacının destekten yoksun kalma tazminatı talebini reddetti ve “takdir edilecek bir tazminat” ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.
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Son olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24 Eylül 2024 tarihinde ilk kararında direnerek devletin anneye toplam 839 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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