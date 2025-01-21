Kartalkaya Otel Yangınında Vatandaşlar Yakınlarından Gelecek İyi Haber İçin Gözyaşlarıyla Bekliyor
Kartalkaya Otel Yangınında Vatandaşlar Yakınlarından Gelecek İyi Haber İçin Gözyaşlarıyla Bekliyor
Sabaha karşı Kartalkaya Kayak Merkezi’nin popüler otelinde meydana gelen yangının ardından yakınlarından haber alamayanlar bölgede gözyaşları içerisinde gelecek iyi haberi bekliyor. 234 kişinin konakladığı bilinen otel yarıyıl tatili sebebiyle de yüksek bir doluluk oranındaydı. Restoran kısmında meydana gelen yangın için 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
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Yaşanan felakette canını zor kurtaranlar ihmalin söz konusu olduğunu iddia etmişti.
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Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.
Otel misafirleri henüz haber alamadıkları yakınları için gözyaşları içerisinde bekliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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