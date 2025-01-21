onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kartalkaya Otel Yangınında Vatandaşlar Yakınlarından Gelecek İyi Haber İçin Gözyaşlarıyla Bekliyor

Kartalkaya Otel Yangınında Vatandaşlar Yakınlarından Gelecek İyi Haber İçin Gözyaşlarıyla Bekliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.01.2025 - 14:09

Sabaha karşı Kartalkaya Kayak Merkezi’nin popüler otelinde meydana gelen yangının ardından yakınlarından haber alamayanlar bölgede gözyaşları içerisinde gelecek iyi haberi bekliyor. 234 kişinin konakladığı bilinen otel yarıyıl tatili sebebiyle de yüksek bir doluluk oranındaydı. Restoran kısmında meydana gelen yangın için 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşanan felakette canını zor kurtaranlar ihmalin söz konusu olduğunu iddia etmişti.

Yaşanan felakette canını zor kurtaranlar ihmalin söz konusu olduğunu iddia etmişti.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Otel misafirleri henüz haber alamadıkları yakınları için gözyaşları içerisinde bekliyor.

Otel misafirleri henüz haber alamadıkları yakınları için gözyaşları içerisinde bekliyor.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın