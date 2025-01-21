Kartalkaya Otel Yangınından Ailesiyle Kurtulan Kadın İhmalleri Anlattı: “Yangın Alarmı Çalmadı”
Kartalkaya Otel Yangınından Ailesiyle Kurtulan Kadın İhmalleri Anlattı: “Yangın Alarmı Çalmadı”
Bugün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi’nin büyük otellerinden birinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti. Otelin restoran bölümünde çıkan yangının kontrol altına alınamadan ilerlemesiyle birlikte otel misafirleri güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dair açıklama yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktarmış ve “Bakanlık ruhsatlı bir otel” demişti.
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Ek olarak ise Tanju Özcan geçtiğimiz dakikalarda canlı yayına bağlanarak “Kayıp sayısını açıklamak istemiyorum, (…) yıllarca unutulamayacak bir gün olarak tarihe geçecek.” ifadelerini kullandı.
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234 kişinin konakladığı otelin misafirlerinden biri olan Eylem Şentürk, yangını nasıl fark ettiklerini ve kurtulduklarını anlattı. Şentürk, çatıdan yüksek bir ses duyduklarını, çatıdan kar düştüğünü düşündüklerini söyledi.
“Yardım edin” sesleriyle birlikte koridora çıktıklarında şiddetli bir duman olduğunu gördüklerini ifade etti. Şentürk tüm bu yaşananlara rağmen yangın alarmı çalmadığını söyleyerek ihmallere dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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