Kartalkaya Otel Yangınından Ailesiyle Kurtulan Kadın İhmalleri Anlattı: “Yangın Alarmı Çalmadı”

Bugün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi’nin büyük otellerinden birinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti. Otelin restoran bölümünde çıkan yangının kontrol altına alınamadan ilerlemesiyle birlikte otel misafirleri güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dair açıklama yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini aktarmış ve “Bakanlık ruhsatlı bir otel” demişti.