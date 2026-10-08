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Mahinur Özdemir Göktaş’tan “Babasının Fonda 830 Milyon TL İşlemi Var” İddialarına Jet Yalanlama

Mahinur Özdemir Göktaş’tan “Babasının Fonda 830 Milyon TL İşlemi Var” İddialarına Jet Yalanlama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 15:53
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Fon krizine dair tartışmalar sürüyor. Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon krizinde 2 milyar TL haksız kazanç sağladığı iddialarının ardından gözler soruşturmada kimlerin isminin geçtiğine çevrildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir adına gerçekleştirildiği öne sürülen 830 milyon liralık işlem olduğunu iddia etti. 

Söz konusu iddialara Bakan Göktaş’tan jet yalanlama geldi.

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Yeni Partili Ümit Özlale'den fon iddiası.

Yeni Partili Ümit Özlale'den fon iddiası.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon krizine dair iddialarda bulundu. 

Özlale’nin iddiasına göre Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hüseyin Özdemir’in adına gerçekleştirildiği öne sürülen 820 milyon liralık işlem var. Söz konusu iddialara dair “Açıklama bekliyoruz” diyen Yeni Partili Özlale’ye Bakan Göktaş’tan yanıt geldi.

"Yalan ve iftiradır. Tek bir kuruş dahi işlem yoktur."

"Yalan ve iftiradır. Tek bir kuruş dahi işlem yoktur."
twitter.com

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

'Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur.

Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. 

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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