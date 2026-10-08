Mahinur Özdemir Göktaş’tan “Babasının Fonda 830 Milyon TL İşlemi Var” İddialarına Jet Yalanlama
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Fon krizine dair tartışmalar sürüyor. Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon krizinde 2 milyar TL haksız kazanç sağladığı iddialarının ardından gözler soruşturmada kimlerin isminin geçtiğine çevrildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir adına gerçekleştirildiği öne sürülen 830 milyon liralık işlem olduğunu iddia etti.
Söz konusu iddialara Bakan Göktaş’tan jet yalanlama geldi.
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Yeni Partili Ümit Özlale'den fon iddiası.
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"Yalan ve iftiradır. Tek bir kuruş dahi işlem yoktur."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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