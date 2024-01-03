Mads Mikkelsen'in Bir Askeri Canlandırdığı Bastarden Filmi İzleyiciden Övgü Almaya Devam Ediyor!
Mads Mikkelsen'in Bir Askeri Canlandırdığı Bastarden Filmi İzleyiciden Övgü Almaya Devam Ediyor!
Başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, rol aldığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarıyor. 2023 yapımı 'Bastarden' The Promised Land filmi de o yapımlardan biri oldu. Uzun süredir bir film izlemekte zorlanıyorsanız sizi ilk andan ekrana bağlayacak bu filme bir şans vermenizi öneririz!
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Hannibal, Doctor Strange, Druk, Onur Savaşı, Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları gibi pek çok sevilen yapımda rol alan Mads Mikkelsen, her rolün üstesinden gelmeyi başarıyor.
Son olarak rol aldığı Bastarden filminde de adeta devleştiğini söylesek hiç de yalan olmaz.
Mads Mikkelsen filmde hayat boyu süren hayalinin peşinden koşan Ludvig Kahlen'e hayat veriyor.
Film 1700'lerin ortalarında, Danimarka Kralı V. Frederik'in Jutland'ın vahşi fundalığının evcilleştirilmesi, ekilmesi ve kolonileştirilmesi gerektiğini ve bununla birlikte uygarlığın yayılabileceği, kraliyet ailesi için yeni vergilerin üretilebileceği düşüncesini belirtmesiyle gelişiyor.
Ancak kimse kralın bu buyruğuna uymaya cesaret edemiyor.
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Ludvig von Kahlen adlı yalnız bir asker, 1955 yazının sonlarında kendisine zenginlik ve onur getirmesini umarak hayallerinden peşinden gidiyor ve fundalığa doğru yola çıkıyor.
Filmde Mads Mikkelsen'a Amanda Collin ve Simon Bennebjerg gibi oyuncular eşlik ediyor.
Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda da Nikolaj Arcel oturuyor.
Film izleyiciden tam not almaya devam ediyor.
İzleyen hemen hemen herkesten de olumlu yorum alması cabası.
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İzleyin ve yorumlarda buluşalım. Bakalım sizde de aynı etkiyi yaratacak mı?
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