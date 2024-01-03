Mads Mikkelsen'in Bir Askeri Canlandırdığı Bastarden Filmi İzleyiciden Övgü Almaya Devam Ediyor!

Başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, rol aldığı tüm yapımlarda başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başarıyor. 2023 yapımı 'Bastarden' The Promised Land filmi de o yapımlardan biri oldu. Uzun süredir bir film izlemekte zorlanıyorsanız sizi ilk andan ekrana bağlayacak bu filme bir şans vermenizi öneririz!