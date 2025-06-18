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Maçta Dikkat Çekti: Zehra Güneş Neden Gözlük Takıyor?

Maçta Dikkat Çekti: Zehra Güneş Neden Gözlük Takıyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 19:59

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in Dominik Cumhuriyeti mücadelesine neden gözlükle çıktığı voleybolseverlerin gündemine oturdu. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlık yaşadığını duyurmuştu.

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Zehra Güneş neden gözlük takıyor?

Zehra Güneş neden gözlük takıyor?

Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi yüzünden Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasına maça gözlükte çıktı. Güneş'in maçta gözlük takmasının sebebi sakatlık. Başarılı oyuncu, darbe aldığı bölgeyi koruma amacıyla gözlük takıyor.

"İyileşiyorum" demişti

"İyileşiyorum" demişti

25 yaşındaki yıldız isim, Instagram hesabından 'Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL'de görüşmek üzere' paylaşımında bulunmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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