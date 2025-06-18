Maçta Dikkat Çekti: Zehra Güneş Neden Gözlük Takıyor?
Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in Dominik Cumhuriyeti mücadelesine neden gözlükle çıktığı voleybolseverlerin gündemine oturdu. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlık yaşadığını duyurmuştu.
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Zehra Güneş neden gözlük takıyor?
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"İyileşiyorum" demişti
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