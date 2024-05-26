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Maç Öncesinde Gerginlik: Konyasporlular Trafikte Galatasaray Taraftarına Saldırdı!

Maç Öncesinde Gerginlik: Konyasporlular Trafikte Galatasaray Taraftarına Saldırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 17:52

Heyecanla beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

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Bir grup Konyaspor taraftarı, trafikte Galatasaraylı taraftarların bulunduğu araca saldırdı.

Bir grup Konyaspor taraftarı, trafikte Galatasaraylı taraftarların bulunduğu araca saldırdı.

Aracın arka camının kırıldığı görüldü.

Aracın arka camının kırıldığı görüldü.

Olay anı 👇

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dogruyadogru

terbiyesiz insanlar işşallah küme düşersiniz

Ozan Efendioğlu

Kendini bilen insan olsalar bir takım için bunu yapmazlar.

Hacı

Bu beyin yoksunu spor toreristleri bir zamanlar Diyarbakır spora yapmışlardı ya bu spor spor spor