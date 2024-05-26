Maç Öncesinde Gerginlik: Konyasporlular Trafikte Galatasaray Taraftarına Saldırdı!
Maç Öncesinde Gerginlik: Konyasporlular Trafikte Galatasaray Taraftarına Saldırdı!
Heyecanla beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
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Bir grup Konyaspor taraftarı, trafikte Galatasaraylı taraftarların bulunduğu araca saldırdı.
Aracın arka camının kırıldığı görüldü.
Olay anı 👇
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terbiyesiz insanlar işşallah küme düşersiniz
Kendini bilen insan olsalar bir takım için bunu yapmazlar.
Bu beyin yoksunu spor toreristleri bir zamanlar Diyarbakır spora yapmışlardı ya bu spor spor spor