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Mabel Matiz'in Kalça Dansıyla Şov Yaptı! 1 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Mabel Matiz'in Kalça Dansıyla Şov Yaptı! 1 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.04.2024 - 18:02

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Emir Can İğrek, mücadeleye devam ediyor.

2. Kerimcan Durmaz'dan Palandöken paylaşımı geldi.

3. Özge Özpirinçci de seçim ve doğum günü kutlamalarını gülümsemesiyle yaşadı.

3. Özge Özpirinçci de seçim ve doğum günü kutlamalarını gülümsemesiyle yaşadı.

4. İrem Derici'den kask denemesi:

4. İrem Derici'den kask denemesi:

5. Pelin Karahan, saç rengini değiştirdikten sonra baharı getirdi.

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6. Mabel Matiz, kalça dansıyla şov yaptı.

7. Melike Şahin'in paylaşımı içimizi ısıttı.

8. Selin Şekerci:

8. Selin Şekerci:

9. Zeynep Bastık, Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kutladı.

9. Zeynep Bastık, Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kutladı.

Günün magazin olaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.👇

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