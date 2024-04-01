1 Nisan'da Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Nisan'da Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Daha önce milletvekili olabilmek için verdiği çabaları sonuçsuz kalan İbrahim Tatlıses seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamayla herkesi dumur etti. İmparator evleneceğini duyurdu!
2. Beyninde pıhtı attıktan sonra bilinci kapanan Kadir İnanır tüm sevenlerini korkutmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.
3. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlük kurduğu sonuçla tamamlandı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü göndermeli bir şekilde kutladı.
4. Hande Erçel desteklediği isimlere oy vermek için Beykoz Ted Koleji'nde görüntülendi. Ünlü oyuncunun okulun önünde indiği lüks aracın plakası yine akıllara aynı konuyu getirdi!
5. Seçimin sona ermesinin ardından gündemimiz gelen tepkilerle devam ediyor. Ünlü isimlerin ve medya figürlerinin siyasilerin galibiyet ve mağlubiyetlerini kutlamaları, bu sırada yazdıkları oldukça ilgi çekiyor. Bu ilgi çeken isimlerden biri de Mansur Yavaş'ı kutlarken rakibi AK Parti ABB başkan adayı Turgut Altınok'a gönderme yapan Ezgi Mola!
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6. Seçime günler kala Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan Seren Serengil, Murat Kurum'a destek veren Sinan Akçıl'la yaşadığı atışmayla gündeme damga vurmuştu. İstanbul'da sandıkların çoğu açıklandıktan sonra geride kalan Kurum'u hedef alan Seren Serengil'in sözleri olay oldu!
7. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları ülkenin geneline büyük sürpriz oldu! Seçim sonrası sevinci arşa çıkan Mabel Matiz'den gelen "Jötem Türkiyem" paylaşımı çok konuşuldu!
8. Seçim sürecinde Mevzular Açık Mikrofon programı ve aldığı konuklarla ön plana çıkan, sosyal medyada yaptığı gündem yorumlarıyla oldukça dikkat çeken isim Oğuzhan Uğur oldu elbette. Seçim sonuçlarının açıklanmasının üstüne fikirlerini paylaşan Uğur, "Bunca yıl birileri çok şımarmış" ifadeleriyle dikkat çekti.
9. Türkiye 31 Mart seçimleri için sandık başına gitti. Daha önce isyanlarıyla gündeme bomba gibi düşen Emre Kınay sandıkların kapanmasından sonra yaptığı göndermeli açıklamasıyla yine dikkat çekti!
10. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Müjde Evrim Alasya sosyal medya hesabından seçim sonrası kutlama paylaşımları yaptı. Hayranların editlediği videoları paylaşan ünlü oyuncu, seçim sonuçlarını böyle kutladı...
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11. Murat Kurum için "Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Sinan Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı. Ancak seçim gecesi 'Seçimler savaş değil' temalı bir mesaj paylaşan Akçıl'ı, Seren Serengil affetmedi...
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