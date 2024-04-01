Mansur Yavaş'ın Başkanlığını Kutlayan Ezgi Mola Aynı Zamanda Turgut Altınok'a da Gönderme Yapmadan Duramadı

'Birleştirici konuşmalarından dolayı Mansur başkanı tebrik ederim. Genel olarak söylenen birleştirici her söylemi destekliyor. Ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Bu bir maç değil, kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var. Yemeden, yedirmeden, halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela!'