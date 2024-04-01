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Mansur Yavaş'ın Başkanlığını Kutlayan Ezgi Mola Aynı Zamanda Turgut Altınok'a da Gönderme Yapmadan Duramadı

Mansur Yavaş'ın Başkanlığını Kutlayan Ezgi Mola Aynı Zamanda Turgut Altınok'a da Gönderme Yapmadan Duramadı

Mansur Yavaş Ezgi Mola Turgut Altınok
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 14:55

Seçimin sona ermesinin ardından gündemimiz gelen tepkilerle devam ediyor. Ünlü isimlerin ve medya figürlerinin siyasilerin galibiyet ve mağlubiyetlerini kutlamaları, bu sırada yazdıkları oldukça ilgi çekiyor. Bu ilgi çeken isimlerden biri de Mansur Yavaş'ı kutlarken rakibi AK Parti ABB başkan adayı Turgut Altınok'a gönderme yapan Ezgi Mola!

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31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların seçme ve seçilme hakkını kullanması ile birlikte sona erdi.

31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların seçme ve seçilme hakkını kullanması ile birlikte sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve 17:00'da sona eren oy verme işleminin ardından, vatandaşlar büyük bir sabırsızlıkla sandıkların açılmasını beklemeye başladı. Oy kullanılan okullarda açılan sandıkların verileri iletildikçe YSK'dan açıklamalar sürdü.

1977 yılından beridir ilk kez CHP'nin seçimde birinci parti olduğu görüldü.

1977 yılından beridir ilk kez CHP'nin seçimde birinci parti olduğu görüldü.

%37,7 oy oranına sahip olarak seçimin birinci partisi olan CHP adayları, bazı il ve ilçelerde rakiplerine büyük farklar atarak başkanlığı kazandı. AK Parti ise %36 oy oranının altında kaldı.

Seçimde büyükşehir belediyeleri en çok merak edilen sıradaydı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy durumu, anket şirketlerince tüm seçim öncesi süreçte yakından takip edildi.

Seçimde büyükşehir belediyeleri en çok merak edilen sıradaydı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy durumu, anket şirketlerince tüm seçim öncesi süreçte yakından takip edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ise yeniden Mansur Yavaş belediye başkanı seçildi.

Seçim öncesi tüm mal varlığını açıklayan ve gündemde yerini alan Mansur Yavaş, kazanmasının ardından yaptığı açıklamada rakibine göndermede bulunarak "Bu seçim tek kaybedeni var o da müfteri Turgut Altınok’tur." demişti.

Seçim öncesi tüm mal varlığını açıklayan ve gündemde yerini alan Mansur Yavaş, kazanmasının ardından yaptığı açıklamada rakibine göndermede bulunarak "Bu seçim tek kaybedeni var o da müfteri Turgut Altınok’tur." demişti.

'Bu seçim tek kaybedeni var o da müfteri Turgut Altınok’tur. Tertemiz vatan evlatlarına iftira attılar. Halk da sandıkta cevap verdi.

Seçim öncesi gözler Turgut Altınok'a çevrilmişti hatırlarsanız. Mansur Yavaş'ın açıklamasından sonra mal varlığını açıklaması bekleniyordu.

Seçim öncesi gözler Turgut Altınok'a çevrilmişti hatırlarsanız. Mansur Yavaş'ın açıklamasından sonra mal varlığını açıklaması bekleniyordu.

Ardından Turgut Altınok da mal varlığını paylaşmış ve gören herkesi hayrete düşürmüştü.

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Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından Ezgi Mola da paylaşım yaparak tebrik mesajı yayınladı.

Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından Ezgi Mola da paylaşım yaparak tebrik mesajı yayınladı.

Diğer bir yandan AK Parti ABB başkan adayı Turgut Altınok'a gönderme yapmayı da unutmadı.

"Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela..."

"Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela..."

'Birleştirici konuşmalarından dolayı Mansur başkanı tebrik ederim. Genel olarak söylenen birleştirici her söylemi destekliyor. Ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Bu bir maç değil, kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var. Yemeden, yedirmeden, halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela!'

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