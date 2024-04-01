Mansur Yavaş'ın Başkanlığını Kutlayan Ezgi Mola Aynı Zamanda Turgut Altınok'a da Gönderme Yapmadan Duramadı
Mansur Yavaş'ın Başkanlığını Kutlayan Ezgi Mola Aynı Zamanda Turgut Altınok'a da Gönderme Yapmadan Duramadı
Seçimin sona ermesinin ardından gündemimiz gelen tepkilerle devam ediyor. Ünlü isimlerin ve medya figürlerinin siyasilerin galibiyet ve mağlubiyetlerini kutlamaları, bu sırada yazdıkları oldukça ilgi çekiyor. Bu ilgi çeken isimlerden biri de Mansur Yavaş'ı kutlarken rakibi AK Parti ABB başkan adayı Turgut Altınok'a gönderme yapan Ezgi Mola!
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31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların seçme ve seçilme hakkını kullanması ile birlikte sona erdi.
1977 yılından beridir ilk kez CHP'nin seçimde birinci parti olduğu görüldü.
Seçimde büyükşehir belediyeleri en çok merak edilen sıradaydı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy durumu, anket şirketlerince tüm seçim öncesi süreçte yakından takip edildi.
Seçim öncesi tüm mal varlığını açıklayan ve gündemde yerini alan Mansur Yavaş, kazanmasının ardından yaptığı açıklamada rakibine göndermede bulunarak "Bu seçim tek kaybedeni var o da müfteri Turgut Altınok’tur." demişti.
Seçim öncesi gözler Turgut Altınok'a çevrilmişti hatırlarsanız. Mansur Yavaş'ın açıklamasından sonra mal varlığını açıklaması bekleniyordu.
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Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından Ezgi Mola da paylaşım yaparak tebrik mesajı yayınladı.
"Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela..."
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