Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Seçimin Ertesi Günü Doğum Gününü Kutlayan Özge Özpirinçci, Zafer Göndermeli Kutlama Yaptı

Seçimin Ertesi Günü Doğum Gününü Kutlayan Özge Özpirinçci, Zafer Göndermeli Kutlama Yaptı

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.04.2024 - 15:38

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlük kurduğu sonuçla tamamlandı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü göndermeli bir şekilde kutladı. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/egzOzpirincci/sta...
İçeriğin Devamı Aşağıda

'Sandık Kokusu' dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, ülkemizin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

'Sandık Kokusu' dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, ülkemizin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu, yer aldığı her projeyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlü oyuncu, yer aldığı her projeyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

2014 yılından beri Burak Yamantürk ile birlikte olan Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda kızı Mercan'ı kucağına aldı.

2014 yılından beri Burak Yamantürk ile birlikte olan Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda kızı Mercan'ı kucağına aldı.

Gelelim esas konumuza...

Gelelim esas konumuza...

Bugün ise ünlü oyuncunun yaptığı yerl seçim göndermeli doğum günü paylaşımı gündem oldu.

Bugün ise ünlü oyuncunun yaptığı yerl seçim göndermeli doğum günü paylaşımı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Özpirinçci, CHP'nin yıllar sonra gelen üstünlüğünü kutlayarak "Daha güzel bir doğumgünü hediyesi düşünemiyorum! ❤️🔥"

Özpirinçci, CHP'nin yıllar sonra gelen üstünlüğünü kutlayarak "Daha güzel bir doğumgünü hediyesi düşünemiyorum! ❤️🔥"

Sizler için de paylaşımı şöyle bırakalım...

Sizler için de paylaşımı şöyle bırakalım...
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?