Seçimin Ertesi Günü Doğum Gününü Kutlayan Özge Özpirinçci, Zafer Göndermeli Kutlama Yaptı
Seçimin Ertesi Günü Doğum Gününü Kutlayan Özge Özpirinçci, Zafer Göndermeli Kutlama Yaptı
Kaynak: https://twitter.com/egzOzpirincci/sta...
31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlük kurduğu sonuçla tamamlandı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü göndermeli bir şekilde kutladı. Detaylar...👇
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'Sandık Kokusu' dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, ülkemizin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu, yer aldığı her projeyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
2014 yılından beri Burak Yamantürk ile birlikte olan Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda kızı Mercan'ı kucağına aldı.
Gelelim esas konumuza...
Bugün ise ünlü oyuncunun yaptığı yerl seçim göndermeli doğum günü paylaşımı gündem oldu.
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Özpirinçci, CHP'nin yıllar sonra gelen üstünlüğünü kutlayarak "Daha güzel bir doğumgünü hediyesi düşünemiyorum! ❤️🔥"
Sizler için de paylaşımı şöyle bırakalım...
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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