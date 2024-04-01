Seçimin Ertesi Günü Doğum Gününü Kutlayan Özge Özpirinçci, Zafer Göndermeli Kutlama Yaptı

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlük kurduğu sonuçla tamamlandı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de seçimin ertesi günü olan doğum gününü göndermeli bir şekilde kutladı. Detaylar...👇