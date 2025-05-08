M3 Metro Hattı Durakları: Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da ulaşım için en çok metro, metrobüs ve otobüs tercih ediliyor. Şehrin trafik sorununa en büyük çözümlerden birisini metro hatları getiriyor. İstanbul'un farklı noktalarını birbirine bağlayan 10 metro hattı bulunuyor. M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı da bu metrolardan bir tanesi. M3 metro hattı, Avrupa Yakası'nda önemli noktaları birbirine bağlıyor.

M3 metro kullanan yolcular, diğer metro hatlarına ve otobüslere aktarma yapabiliyor. Toplam 19 istasyonu bulunan M3 metro hakkında sık sık araştırmalar yapılıyor. Peki M3 metro kaç dakikada bir geçiyor, ücreti ne kadar?

İşte İstanbul M3 Bakırköy-Kayaşehir metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.