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M3 Metro Hattı Durakları: Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M3 Metro Hattı Durakları: Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 12:12

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da ulaşım için en çok metro, metrobüs ve otobüs tercih ediliyor. Şehrin trafik sorununa en büyük çözümlerden birisini metro hatları getiriyor. İstanbul'un farklı noktalarını birbirine bağlayan 10 metro hattı bulunuyor. M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı da bu metrolardan bir tanesi. M3 metro hattı, Avrupa Yakası'nda önemli noktaları birbirine bağlıyor. 

M3 metro kullanan yolcular, diğer metro hatlarına ve otobüslere aktarma yapabiliyor. Toplam 19 istasyonu bulunan M3 metro hakkında sık sık araştırmalar yapılıyor. Peki M3 metro kaç dakikada bir geçiyor, ücreti ne kadar?

İşte İstanbul M3 Bakırköy-Kayaşehir metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Metro Durakları Genel Bilgiler

M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan metrolardan birisi de M3'tür. M3, İstanbul'un en kalabalık noktalarından olan Bakırköy'den başlar ve İncirli, Kirazlı, Mahmutbey, Başakşehir'e kadar uzanır. 2013 yılında hizmete alınan M3 metrosunun inşaatı halen devam etmektedir. 3. etapta yer alan Yıldıztepe istasyonu da bu metro hattına dahil edilecektir. 

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı aynı zamanda Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlar. M3 metro hattından diğer metro hatlarına, otobüslere ve Marmaray'a aktarmalar mevcuttur. 

M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Hattının Güzergahı

M3 metro hattı Bakırköy ilçesinden başlar ve Kayaşehir'e kadar uzanır. M3, Avrupa Yakası'nın en kalabalık ilçelerini birbirine bağlar. Aynı zamanda Marmaray'a olan bağlantısıyla Anadolu Yakası'na da kolay bir ulaşım sağlar.

M3 Bakırköy-Kayaşehir 2025 Metro Durakları

M3 Bakırköy-Kayaşehir 2025 Metro Durakları

M3 Bakırköy-Kayaşehir durakları, Bakırköy durağından başlamak üzere aşağıdaki gibidir:

  • Bakırköy Sahil

  • Özgürlük Meydanı

  • İncirli 

  • Haznedar

  • İlkyuva

  • Molla Gürani

  • Kirazlı-Bağcılar

  • Yenimahalle

  • Mahmutbey

  • İSTOÇ

  • İkitelli Sanayi

  • Turgut Özal

  • Siteler

  • Başak Konutları

  • Başakşehir-Metrokent

  • Onurkent

  • Şehir Hastanesi

  • Toplu Konutlar

  • Kayaşehir Merkez

Kayaşehir Bakırköy Metrosu Kaç Durak?

Kayaşehir Bakırköy metrosu toplamda 19 duraktır. M3 metrosu, ilk olarak Kirazlı-Başakşehir Metrokent arasında açılmış ve 2013 yılında hizmete girmiştir. Daha sonra Olimpiyat İstasyonu hizmete alınmıştır. 2023 yılında ise 2. etap Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir Merkez istasyonları da bu hatta dahil edilmiştir. Son olarak 3.etap ise 10 Mart 2024 tarihinde hizmete başlamıştır.

M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'daki metro ağlarını öğrenmek, bulunduğunuz konuma en yakın toplu taşıma durağını görmek için navigasyon uygulamalarını kullanabilirsiniz. Metro İstanbul'un geliştirmiş olduğu navigasyon hizmeti ile 'nasıl giderim?' sorusunun cevabını daha kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bu uygulama ile size en yakın durakları, seferler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İstanbul'da M3 metro ile nereye, nasıl giderim?

2025 M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Metro Hattı Aktarma Noktaları

2025 M3 (Bakırköy-Kayaşehir) Metro Hattı Aktarma Noktaları

M3 durakları aynı zamanda aktarma noktalarıdır. Sisteme entegre edilen diğer hatlarla birlikte İstanbul'un ulaşım ağına kolayca erişebilirsiniz. M3 metro hattından hem Marmaray'a hem de metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz.

M3 metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • İkitelli Sanayi İstasyonu’nda M9 Bahariye-Olimpiyat Hattı’na,

  • Mahmutbey İstasyonu'nda M7 Yıldız-Mahmutbey Hattı’na,

  • Kirazlı-Bağcılar İstasyonu’nda M1B Yenikapı-Kirazlı Bağcılar Hattı’na,

  • İncirli İstasyonu’nda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı ve Metrobüs Hattı’na,

  • Özgürlük Meydanı İstasyonu’nda B1 Halkalı-Gebze Marmaray Hattı ve Bakırköy Hızlı Tren Garı’na, aktarma yapılabilmektedir.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Durak Haritası

M3 metro hattının durak haritası, yukarıdaki görselde verilmiştir. M3 metro hattının uzunluğu 26,7 km'dir. Entregrasyon hatları ile Kayaşehir, Başakşehir, Ataköy Sahil, Mecidiyeköy ve Suriçi bölgeleri birbirine bağlanmıştır.

'Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?' sorusunun cevabı da M3 duraklarıyla anlaşılabilir. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitmek için M3 hattının 'Şehir Hastanesi' durağı kullanılmalıdır.

M3 (Bakırköy-Kayaşehir) 2025 Metro Saatleri: M3 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M3 (Bakırköy-Kayaşehir) 2025 Metro Saatleri: M3 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların çalışma saatleri, metro hatlarına göre farklılık gösterir. M3 metrosunun çalışma saatleri sabah 06.00 ila 00.00 arasıdır.

M3 Metro (Bakırköy-Kayaşehir) Kaça Kadar Açık?

M3 metro hattı, gece 00.00'a kadar açıktır. M3 metrosu, İstanbul'da gece metrosu tarifesinde değildir. Dolayısıyla söz konusu sefer saatleri, hafta sonu da dahil olmak üzere geçerlidir.

M3 Metro (Bakırköy-Kayaşehir) Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M3 metro hattının sefer sıklığı 7 dakikadır (pik saatte) Yani her bir durakta, metro en geç 7 dakika içerisinde gelecektir. 

Metro İstanbul internet sitesinden bütün metroların sefer tarifelerine ulaşabilir ve anlık bilgilere erişebilirsiniz.

M3 Metro Sefer Tarifesi

M3 Bakırköy-Kayaşehir 2025 Metro Ücreti

M3 Bakırköy-Kayaşehir 2025 Metro Ücreti

İstanbul 2025 metro ücretleri, kullanılan karta göre değişiklik gösterir. M3 ücretleri de sabit değildir, kullanıcının kartına göre değişir. İstanbul'da anonim, mavi kart, elektronik kart, öğrenci ve sosyal İstanbulkart çeşitleri vardır.

İşte 2025 İstanbul metro ücretleri:

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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