Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunun ikinci maçında Lyon’a konuk olacak. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdiği için Fransa’daki rövanş galibi belirleyecek. Karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta olduğunun yanı şifresiz izlenip izlenemeyeceği de maç öncesinde öne çıkan başlıklar arasında. Peki Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz yayınlanacak mı? Gelin detayları birlikte öğrenelim…
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Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Lyon - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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