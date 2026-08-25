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Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:17
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunun ikinci maçında Lyon’a konuk olacak. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdiği için Fransa’daki rövanş galibi belirleyecek. Karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta olduğunun yanı şifresiz izlenip izlenemeyeceği de maç öncesinde öne çıkan başlıklar arasında. Peki Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz yayınlanacak mı? Gelin detayları birlikte öğrenelim…

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Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Lyon - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. 

İki takım 18 Ağustos’ta İstanbul’da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe’nin golünü Mason Greenwood, Lyon’un golünü ise Lois Openda kaydetmişti. Bu sonuçla taraflar Fransa’daki ikinci maça eşitlikle gidiyor. 

Lyon - Fenerbahçe Rövanş Maçı Nerede Oynanacak?

Rövanş karşılaşması Lyon’un ev sahipliğinde Fransa’da oynanacak.

Lyon - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Lyon - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Lyon - Fenerbahçe rövanş karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak. TRT’nin 26 Ağustos yayın akışında maç saat 22.00’de “Lyon - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı” adıyla programda yer alıyor. Maç TRT 1’den şifresiz olarak takip edilebilecek. 

TRT 1 canlı yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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