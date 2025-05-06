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Lvbel C5'in "Uyuşturucu Kullanımına Teşvik" Gerekçesiyle Tutuklanmasına İlk Tepki Demet Akalın'dan Geldi!

Lvbel C5'in "Uyuşturucu Kullanımına Teşvik" Gerekçesiyle Tutuklanmasına İlk Tepki Demet Akalın'dan Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 15:38

Ünlü rapçi Lvbel C5'in dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadeye çağırılarak tutuklanmasına karar verildiği ortaya çıktı. 

Cezaevine gönderilen ünlü rapçinin tutuklama kararına ilk tepki meslektaş ablası Demet Akalın'dan geldi!

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Hav Hav şarkısıyla son dönemlerde inanılmaz bir çıkış yakalayan rapçi Lvbel C5'in dün akşam saatlerinde tutuklandığı ortaya çıktı.

Hav Hav şarkısıyla son dönemlerde inanılmaz bir çıkış yakalayan rapçi Lvbel C5'in dün akşam saatlerinde tutuklandığı ortaya çıktı.

Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur'un dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldığı öğrenildi.  

İfadesi alınan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanırken mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Lvbel C5'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler hızla büyürken bir tepki de meslektaş ablasından geldi.

Lvbel C5'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler hızla büyürken bir tepki de meslektaş ablasından geldi.

Lvbel C5'i yalnız bırakmayan Demet Akalın, tutuklama haberinin verildiği bir paylaşımın altına,  

'Sokakta kadınlar öldürülüyor. 3 adam bir kadına saldırıp öldürüyor. Ama bizim derdimiz gençler! Yasaklarsın şarkısını, tutuklamak ne ya? Bizim derdimiz gençler mi?' yorumunu bıraktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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zyd

bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir ama bu saatin bozuk olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bulent Dogan

Demet seni hiç sevmiyorum

Nevin AŞIK

Uyuşturucu satandan daha yüksek ceza ile yargılıyorlar..