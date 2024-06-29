Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Londra'nın Göz Bebeği Big Ben Hakkında Daha Önce Muhtemelen Hiç Duymadığınız Enteresan Bilgiler

Londra'nın Göz Bebeği Big Ben Hakkında Daha Önce Muhtemelen Hiç Duymadığınız Enteresan Bilgiler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 12:31

Londra'nın en ikonik yapılarından birisi olan Big Ben hakkında neler biliyorsunuz? Sizi şaşırtabilecek bilgiler için okumaya devam edin 👇

Kaynak

Kaynak: https://londonist.com/2016/08/secrets...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Big Ben'in gerçek kimliği

1. Big Ben'in gerçek kimliği

Big Ben genellikle Westminster Sarayı'ndaki saat kulesini ifade eder, ancak aslında Elizabeth Kulesi'ndeki en büyük çanın takma adıdır. Kulenin adı 2012 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in elmas jübilesi onuruna Saat Kulesi'nden Elizabeth Kulesi'ne değiştirilmiştir.

2. İsimlendirme teorileri

2. İsimlendirme teorileri

Big Ben isminin gerçek kökeni belirsizdir. Adını Parlamento Binası'nın yeniden inşasını yöneten milletvekili Benjamin Hall'dan ya da o dönemde milletvekilleri arasında popüler olan ağır sıklet boksörü Benjamin Caunt'tan almış olabilir.

3. Kulenin özellikleri

3. Kulenin özellikleri

Elizabeth Kulesi'nin çan kulesine 334, fenerine ise 399 basamakla çıkılmaktadır. Her bir saat kadranının çapı 7 metre olup, yelkovan 4,2 metre ve akrep 2,7 metre uzunluğundadır. Ana çan 13,7 ton ağırlığında ve 2,7 metre çapındadır.

4. Hapishane odası

4. Hapishane odası

Kulenin 114 basamak yukarısında bulunan hapishane odası, davranış kurallarını ihlal eden milletvekillerinin hapsedilmesi için kullanılmış ve son olarak 1880 yılında milletvekili Charles Bradlaugh için kullanılmıştır.

5. Zildeki çatlak

5. Zildeki çatlak

Ana çan 1859'da kurulduktan iki ay sonra aşırı büyük çekiç nedeniyle çatlamıştır. Bu olaydan sonra daha hafif bir çekiç takıldı ve çan döndürülerek çekicin artık çatlak bölüme vurmaması sağlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Orijinal çan

6. Orijinal çan

Warners of Norton tarafından üretilen orijinal çan test sırasında kırıldı. Sonrasında Whitechapel Bell Foundry'de 13,5 tonluk mevcut çana dönüştürülmüş ve daha sonra monte edilmiştir.

7. Doğruluk kontrolü

7. Doğruluk kontrolü

Yapıldığı dönemde bu saat dünyanın en doğru saatiydi. Saat mekanizmasındaki bazı bakır para ağırlıkları sayesinde doğruluğu korunmaktadır. Bir kuruşun çıkarılması ya da eklenmesi saatin doğruluğunu günde saniyenin beşte ikisi kadar değiştirmektedir.

Kullanılan madeni paralardan üçü 2012 Londra Olimpiyatları için değiştirilmiştir.

8. Twitter varlığı

8. Twitter varlığı

Big Ben'in saat başı bong sayısını tweetleyen @big_ben_clock adlı kendi Twitter hesabı var. Hesabın basit amacına rağmen 485.000 takipçisi var.

9. Büyük saatin bekçisi

9. Büyük saatin bekçisi

Büyük Saat'in şu anki bekçisi Steve Jaggs'dir. Kendisi Big Ben'in ve Westminster Sarayı'ndaki tüm saatlerin, iki yılda bir yapılan saat değişimleri de dahil olmak üzere, bakımını denetlemektedir.

10. Tarihteki sessiz anları

10. Tarihteki sessiz anları

Big Ben, 2013 yılında Margaret Thatcher'ın cenaze töreni, 1941 yılında bir tamircinin saatin içine çekiç düşürmesi ve 1949 yılında sığırcık kuşlarının yelkovanın üzerine tüneyerek zamanın gecikmesine neden olmaları da dahil olmak üzere birçok kez susturulmuştur.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın