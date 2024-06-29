Londra'nın Göz Bebeği Big Ben Hakkında Daha Önce Muhtemelen Hiç Duymadığınız Enteresan Bilgiler
Londra'nın Göz Bebeği Big Ben Hakkında Daha Önce Muhtemelen Hiç Duymadığınız Enteresan Bilgiler
Kaynak: https://londonist.com/2016/08/secrets...
Londra'nın en ikonik yapılarından birisi olan Big Ben hakkında neler biliyorsunuz? Sizi şaşırtabilecek bilgiler için okumaya devam edin 👇
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1. Big Ben'in gerçek kimliği
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2. İsimlendirme teorileri
3. Kulenin özellikleri
4. Hapishane odası
5. Zildeki çatlak
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6. Orijinal çan
7. Doğruluk kontrolü
8. Twitter varlığı
9. Büyük saatin bekçisi
10. Tarihteki sessiz anları
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