Londra Külçe Piyasası (LBMA): Dünyadaki Tüm Altın Fiyatlarının Belirlendiği O Görünmez Oda

Aslında Londra’nın altın piyasasındaki rolü aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. İngiltere, uzun süre dünya ticaretinin merkezlerinden biri olduğu için altın ticareti de doğal olarak burada gelişmiş. 19. yüzyıldan itibaren Londra altın ticareti için küresel bir buluşma noktası haline gelmiştir. Bugün LBMA bu tarihi mirasın modern finans sistemi içindeki temsilcisi gibi. Dünyanın dört bir yanından bankalar ve kurumlar bu piyasaya bağlı. Londra bu nedenle altın piyasasının Wall Street’i olarak görülüyor. Küresel altın ticaretinin önemli bir kısmı hala bu şehir üzerinden şekilleniyor.