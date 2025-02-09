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Loft Partilerinin Vazgeçilmezi Olacak 13 Eli & Fur Şarkısı

etiket Loft Partilerinin Vazgeçilmezi Olacak 13 Eli & Fur Şarkısı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 01:20

Loft partileri, son zamanlarda şehrin gürültüsünden uzaklaşarak rahat bir atmosferde sosyalleşmek isteyenlerin tercihi haline geldi. Bu özel mekanlarda atmosferi tamamlayan en önemli unsurlardan biri de doğru müzik seçimi. Elektronik müziğin derinliklerine inen, atmosferik ve aynı zamanda dans etmeye davet eden parçalar, loft partilerinin vazgeçilmezi oluyor. Eli & Fur’un da büyüleyici ritimleri ve hipnotik melodileri ile tam da bu tür etkinliklerde istenen enerjiyi yaratacak türden!

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1. You're So High

2. Come Back Around

3. Nightmares

4. Where I Find My Mind

5. Seeing Is Believing

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6. Into The Night

7. Follow The Dark

8. Around You

9. I Can't Move

10. Last Train

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11. Something Was Real

12. Fire To Fire

13. After The Love

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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