Loft Partilerinin Vazgeçilmezi Olacak 13 Eli & Fur Şarkısı

Loft partileri, son zamanlarda şehrin gürültüsünden uzaklaşarak rahat bir atmosferde sosyalleşmek isteyenlerin tercihi haline geldi. Bu özel mekanlarda atmosferi tamamlayan en önemli unsurlardan biri de doğru müzik seçimi. Elektronik müziğin derinliklerine inen, atmosferik ve aynı zamanda dans etmeye davet eden parçalar, loft partilerinin vazgeçilmezi oluyor. Eli & Fur’un da büyüleyici ritimleri ve hipnotik melodileri ile tam da bu tür etkinliklerde istenen enerjiyi yaratacak türden!