Liverpool Türk Yatırımlarıyla Yürüyor
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THY logosu 2027-28 sezonundan itibaren Liverpool formasının göğsünde olacak. Liverpool forma anlaşması, şehirdeki öteki Türk yatırımlarını da görünür kıldı. Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı Global Ports Holding işletiyor ayrıca şehre 20 kilometre mesafedeki kobalt tesisi ICoNiChem ise Cengiz Holding'in.
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Cengiz Holding'in Liverpool yakınındaki tesisi kobalt üretimini 900 tondan 1.800 tona çıkardı.
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Global Ports Holding, Liverpool limanına 25 milyon sterlin yatırıp yolcu sayısını 300 bine çıkarmayı hedefliyor.
THY logosu 2027-28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi formalarının önünde olacak.
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