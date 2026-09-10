Liverpool Türk Yatırımlarıyla Yürüyor

Global Yatırım Holding iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Nisan 2024'te imzaladığı 50 yıllık anlaşma ile Liverpool Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini üstlendi. Dünyada 20 ülkede 35 kruvaziyer limanı işleten şirket, küresel tecrübesini Liverpool Kruvaziyer Limanı’na da aktararak, limanın yolcu ve gemi kapasitesini artırmak için yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katarken, liman altyapısını modernize etmek ve kapasiteyi artırmak için 25 milyon sterlin değerinde bir yatırım taahhüt eden Global Ports Holding, anlaşma öncesinde yıllık 186.000 civarında olan yolcu sayısının, yatırımlarla birlikte yıllık 300.000 yolcunun üzerine çıkarılmasını hedefliyor.