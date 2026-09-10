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Liverpool Türk Yatırımlarıyla Yürüyor

Liverpool Türk Yatırımlarıyla Yürüyor

Türk Hava Yolları Liverpool THY
Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
10.09.2026 - 15:46
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THY logosu 2027-28 sezonundan itibaren Liverpool formasının göğsünde olacak. Liverpool forma anlaşması, şehirdeki öteki Türk yatırımlarını da görünür kıldı. Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı Global Ports Holding işletiyor ayrıca şehre 20 kilometre mesafedeki kobalt tesisi ICoNiChem ise Cengiz Holding'in.

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Cengiz Holding'in Liverpool yakınındaki tesisi kobalt üretimini 900 tondan 1.800 tona çıkardı.

Cengiz Holding'in Liverpool yakınındaki tesisi kobalt üretimini 900 tondan 1.800 tona çıkardı.

ICoNiChem 2020'de Cengiz Holding'e geçti, teknoloji yoğun sektörler için özel kobalt tuzları üretiyor. Hammaddenin bir kısmı Mardin Mazıdağı'ndaki Eti Bakır tesisinden geliyor, çıktı yüzde 99,99 saflıkta kobalt. Tesis elektrikli araçların atık batarya tozunu da işliyor, nikel ve kobaltı geri kazanıyor. Şirket 10'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Global Ports Holding, Liverpool limanına 25 milyon sterlin yatırıp yolcu sayısını 300 bine çıkarmayı hedefliyor.

Global Ports Holding, Liverpool limanına 25 milyon sterlin yatırıp yolcu sayısını 300 bine çıkarmayı hedefliyor.

Global Yatırım Holding iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Nisan 2024'te imzaladığı 50 yıllık anlaşma ile Liverpool Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini üstlendi. Dünyada 20 ülkede 35 kruvaziyer limanı işleten şirket, küresel tecrübesini Liverpool Kruvaziyer Limanı’na da aktararak, limanın yolcu ve gemi kapasitesini artırmak için yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katarken, liman altyapısını modernize etmek ve kapasiteyi artırmak için 25 milyon sterlin değerinde bir yatırım taahhüt eden Global Ports Holding, anlaşma öncesinde yıllık 186.000 civarında olan yolcu sayısının, yatırımlarla birlikte yıllık 300.000 yolcunun üzerine çıkarılmasını hedefliyor.

THY logosu 2027-28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi formalarının önünde olacak.

THY logosu 2027-28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi formalarının önünde olacak.

Anlaşma 1 Haziran 2027'de yürürlüğe giriyor, THY kulübün ana partneri oluyor. Liverpool'un ana partneri 17 yıl sonra ilk kez değişecek.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
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