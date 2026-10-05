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Amr Diab İstanbul'da 7 Bin 500 Kişiyi Coşturdu

Amr Diab İstanbul'da 7 Bin 500 Kişiyi Coşturdu

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
05.10.2026 - 14:05
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Arap müziğinin efsane ismi Amr Diab, İstanbul’da verdiği konserde yaklaşık 7 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. TemaCC organizasyonuyla Bayrampaşa Ora Arena’da gerçekleşen konserde salon saatler öncesinden dolarken, özellikle 16.00’dan itibaren konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştu.

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İstanbul’daki konserine “Merhaba, nasılsınız?” diyerek Türkçe başlayan Amr Diab, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Kariyerinin sevilen şarkılarını seslendiren dünyaca ünlü yıldız, enerjisi ve sahne performansıyla gece boyunca hayranlarından büyük ilgi gördü.

İstanbul'a dünyanın dört bir yanından geldiler.

İstanbul'a dünyanın dört bir yanından geldiler.

Amr Diab’ı İstanbul’da izlemek isteyenler yalnızca Türkiye’den gelmedi. Konsere Arap ülkelerinin yanı sıra İran ve farklı ülkelerden çok sayıda yabancı hayran katıldı. Böylece Ora Arena, farklı ülkelerden gelen müzikseverlerin buluşma noktası oldu.

Yaklaşık 7 bin 500 kişinin izlediği konser, Amr Diab’ın Türkiye’deki güçlü hayran kitlesini bir kez daha ortaya koyarken, İstanbul’un uluslararası müzik etkinlikleri açısından bölgesel çekim merkezi olduğunu da gösterdi.

TemaCC organizasyonuyla gerçekleşen gece, Amr Diab’ın yaklaşık iki saatlik performansının ardından müzikseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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