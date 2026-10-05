Amr Diab İstanbul'da 7 Bin 500 Kişiyi Coşturdu

Yaklaşık 7 bin 500 kişinin izlediği konser, Amr Diab’ın Türkiye’deki güçlü hayran kitlesini bir kez daha ortaya koyarken, İstanbul’un uluslararası müzik etkinlikleri açısından bölgesel çekim merkezi olduğunu da gösterdi.

TemaCC organizasyonuyla gerçekleşen gece, Amr Diab’ın yaklaşık iki saatlik performansının ardından müzikseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi.