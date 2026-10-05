Amr Diab İstanbul'da 7 Bin 500 Kişiyi Coşturdu
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Arap müziğinin efsane ismi Amr Diab, İstanbul’da verdiği konserde yaklaşık 7 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. TemaCC organizasyonuyla Bayrampaşa Ora Arena’da gerçekleşen konserde salon saatler öncesinden dolarken, özellikle 16.00’dan itibaren konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştu.
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İstanbul'a dünyanın dört bir yanından geldiler.
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