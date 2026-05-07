LİDEA Demoday 2026 Fethiye’de Girişimcilik Ekosistemini Bir Araya Getiriyor

Değerlendirme sürecinin ardından 38 girişim ön kuluçka programına kabul edildi ve bunlardan 33'ü kuluçka aşamasına geçti. Program boyunca girişimler iş modeli geliştirme, ürün doğrulama, pazara erişim ve yatırım hazırlığı gibi konularda eğitim, mentorluk ve iş geliştirme desteği gördüler. Son olarak seçilen 15 girişim, Demoday sahnesinde projelerini daha geniş bir kitleyle paylaşacak.

Demoday öncesinde, 8 Mayıs 2026 tarihinde Hipokampus Coworking Space ev sahipliğinde düzenlenecek LİDEA Talks etkinliği ile girişimcilik ekosistemine yönelik deneyim paylaşımı odaklı bir buluşma gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında girişimciler, yatırımcılar ve alanında deneyimli profesyoneller bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşacak; katılımcılar için etkileşim ve ağ geliştirme imkânı sunulacak.

Demoday çerçevesinde finale kalan girişimlerin önemli bir bölümünün Likya bölgesinden çıkması, programın yalnızca bireysel girişimleri değil, aynı zamanda bölgesel girişimcilik kapasitesini geliştirme hedefini de ortaya koyuyor. Fethiye, Muğla ve Antalya’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi farklı şehirlerden katılım sağlayan girişimler, farklı sektör ve ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle etkinlikte yer alacak.

Demoday kapsamında sahne alacak girişimler, turizm teknolojileri, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, biyoteknoloji, enerji, dijital platformlar ve sosyal etki gibi çeşitli alanlarda geliştirdikleri projeleri sunacak. Bu çeşitlilik, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin farklı disiplinlerde gelişmeye devam ettiğini gösterirken, yatırımcılar açısından da geniş bir değerlendirme alanı sunuyor. Etkinlikte girişimler, yatırım ve iş birliği fırsatlarının yanı sıra toplam 200.000 TL tutarındaki büyük ödül ve çeşitli özel ödüller için de değerlendirmeye alınacak.

LİDEA Girişimcilik Programı, Hipokampüs Coworking, Likya İş İnsanları Derneği, GAMFED, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fethiye Belediyesi ve Muğla Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile yürütülüyor. Program, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği çok paydaşlı yapısıyla dikkat çekerken, bölgesel kalkınma odağını da güçlü biçimde yansıtıyor. Ayrıca Motivacraft, Wefi Games, Tufanlar ve Servet Şekerleme gibi destekçiler girişimlerin gelişim süreçlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Fethiye’de gelişmekte olan girişimcilik ekosisteminin önemli buluşmalarından biri olarak konumlanan LİDEA Demoday, yalnızca bir sunum günü olmanın ötesinde, girişimciler, yatırımcılar ve kurumlar arasında etkileşimi artıran bir platform işlevi görüyor. Etkinlik, yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlarken, girişimlerin görünürlük kazanmasına ve yatırım süreçlerine hazırlanmasına da katkı sunuyor.

Girişimcilik ekosisteminin farklı bileşenlerini bir araya getiren LİDEA Demoday 2026, yenilikçi iş fikirlerinin yatırım dünyasıyla buluştuğu, bilgi ve deneyim paylaşımının öne çıktığı bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.