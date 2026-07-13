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LGS Tercih Kılavuzu Yayında: e-Okul Lise Tercih Robotu Ekranı Açıldı mı, Tercihler Nasıl Yapılır?

LGS Tercih Kılavuzu Yayında: e-Okul Lise Tercih Robotu Ekranı Açıldı mı, Tercihler Nasıl Yapılır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 10:56
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yüz binlerce öğrenci ve veli için en kritik viraj olan lise yerleştirme süreci başladı. Peki ya merakla beklenen LGS tercih kılavuzu detaylarında bu yıl hangi kurallar ve kontenjanlar öne çıkıyor? LGS tercih tarihleri ne zaman? LGS tercih robotu erişime açıldı mı? Gelin birlikte detaylara geçelim…

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LGS Tercih Kılavuzu

LGS Tercih Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak öğrenciler için '2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Kılavuz; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin güncel kontenjanlarını, taban puan yapılarını ve yüzdelik dilim listelerini içeriyor. Adayların yerleştirme işlemlerinde mağduriyet yaşamaması adına tüm kurallar bu resmi doküman esas alınarak yürütülüyor. Ayrıca bu yıl öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 'Rota Maarif' platformu ve detaylı veli/öğrenci katalogları da kılavuzla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için buraya tıklayınız.

Rota Maarif Nedir?

Rota Maarif Nedir?

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına ait detaylı bilgilere tek bir merkezden ulaşabilmesi için kurulan resmi bir okul bilgi ve tercih destek platformudur. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde ailelere bir dijital rehber olması amacıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye genelindeki tüm liselerin akademik ve fiziki yapılarını şeffaf bir şekilde sunar. Sınavlı ve sınavsız okulların taban puanları ile yüzdelik dilimlerinin yanı sıra okulların ders saatleri, laboratuvarları ve fiziki imkanları gibi pek çok detay bu sistemde yer alır. 

Rota Maarif Nasıl Kullanılır?

Platformun ana sayfasında yer alan ve LGS tercih sürecine özel olarak hazırlanan 'LGS Tercihi İçin Okul Ara” seçeneğine tıklayarak arama ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranda karşınıza çıkan il, ilçe, okul türü, yabancı dil seçenekleri, pansiyon durumları ve kendi yüzdelik dilim aralığınız gibi filtreleri uygulayarak hedefinize uygun kurumları listeleyebilirsiniz. Listelenen okulların detay sayfalarına girdiğinizde okulların taban puanlarını, ders saatlerini ve imkanlarını tek bir ekranda inceleme şansına sahip olursunuz. Beğendiğiniz kurumları sistem üzerinde birbiriyle karşılaştırarak kendinize özel bir taslak liste hazırlayabilir ve bu listeyi Excel formatında bilgisayarınıza veya telefonunuza kolayca indirebilirsiniz. Ayrıca platformun harita entegrasyonu özelliğini kullanarak ev adresiniz ile seçtiğiniz lise arasındaki ulaşım mesafesini ve en uygun yol rotalarını da pratik bir şekilde planlayabilirsiniz. 

Rota Maarif web sitesi için buraya tıklayınız.

LGS Tercih Tarihleri

LGS Tercih Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre, LGS lise tercih başvuruları 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmi olarak başlamıştır. Öğrenciler ve veliler, listelerini hazırlayarak sisteme girmek için 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar işlem yapma hakkına sahiptir. Bu iki haftalık kritik sürecin tamamlanmasının ardından lise yerleştirme sonuçları ve okullarda boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde 'meb.gov.tr' adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.

LGS Tercih Robotu Erişime Açıldı mı?

LGS Tercih Robotu Erişime Açıldı mı?

Öğrencilerin yüzdelik dilimlerine ve ilgi alanlarına göre lise listesi oluşturmalarını kolaylaştıran e-Okul LGS tercih robotu, tercih döneminin başlamasıyla birlikte resmi olarak erişime açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, süreç boyunca güncellenecek olan biri merkezi sınav puanı, diğeri ise yerel yerleştirme için olmak üzere iki ayrı tercih robotunu sistemi üzerinden kullanıma sundu. Bu robotlar sayesinde adaylar; filtreleme özelliklerini kullanarak kendi yüzdelik dilim aralıklarındaki il ve Türkiye geneli okul listelerini, konum bilgilerini ve okul türlerini detaylı olarak inceleyebilmekte.

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS tercihleri 'e-okul.meb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla yapılır.

  • Adım 1: Tüm öğrenciler, 'Yerel Yerleştirme' ekranından kayıt alanına göre en fazla 5 okul seçmelidir.

  • Adım 2: Sınav puanı olanlar, 'Merkezi Sınav Puanı' ekranından en fazla 10 okul ekleyebilir.

  • Adım 3: Pansiyonlu okul ekranından en fazla 5 okul seçimiyle toplam 20 tercih hakkı kullanılabilir.

  • Adım 4: Elektronik ortamda yapılan tercihler, bir ortaokul müdürlüğüne giderek onaylatılmalıdır.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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