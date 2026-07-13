LGS Tercih Kılavuzu Yayında: e-Okul Lise Tercih Robotu Ekranı Açıldı mı, Tercihler Nasıl Yapılır?

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına ait detaylı bilgilere tek bir merkezden ulaşabilmesi için kurulan resmi bir okul bilgi ve tercih destek platformudur. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde ailelere bir dijital rehber olması amacıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye genelindeki tüm liselerin akademik ve fiziki yapılarını şeffaf bir şekilde sunar. Sınavlı ve sınavsız okulların taban puanları ile yüzdelik dilimlerinin yanı sıra okulların ders saatleri, laboratuvarları ve fiziki imkanları gibi pek çok detay bu sistemde yer alır.

Rota Maarif Nasıl Kullanılır?

Platformun ana sayfasında yer alan ve LGS tercih sürecine özel olarak hazırlanan 'LGS Tercihi İçin Okul Ara” seçeneğine tıklayarak arama ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranda karşınıza çıkan il, ilçe, okul türü, yabancı dil seçenekleri, pansiyon durumları ve kendi yüzdelik dilim aralığınız gibi filtreleri uygulayarak hedefinize uygun kurumları listeleyebilirsiniz. Listelenen okulların detay sayfalarına girdiğinizde okulların taban puanlarını, ders saatlerini ve imkanlarını tek bir ekranda inceleme şansına sahip olursunuz. Beğendiğiniz kurumları sistem üzerinde birbiriyle karşılaştırarak kendinize özel bir taslak liste hazırlayabilir ve bu listeyi Excel formatında bilgisayarınıza veya telefonunuza kolayca indirebilirsiniz. Ayrıca platformun harita entegrasyonu özelliğini kullanarak ev adresiniz ile seçtiğiniz lise arasındaki ulaşım mesafesini ve en uygun yol rotalarını da pratik bir şekilde planlayabilirsiniz.

Rota Maarif web sitesi için buraya tıklayınız.