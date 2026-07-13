LGS Tercih Kılavuzu Yayında: e-Okul Lise Tercih Robotu Ekranı Açıldı mı, Tercihler Nasıl Yapılır?
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yüz binlerce öğrenci ve veli için en kritik viraj olan lise yerleştirme süreci başladı. Peki ya merakla beklenen LGS tercih kılavuzu detaylarında bu yıl hangi kurallar ve kontenjanlar öne çıkıyor? LGS tercih tarihleri ne zaman? LGS tercih robotu erişime açıldı mı? Gelin birlikte detaylara geçelim…
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LGS Tercih Kılavuzu
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Rota Maarif Nedir?
LGS Tercih Tarihleri
LGS Tercih Robotu Erişime Açıldı mı?
LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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