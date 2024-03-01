Lezzetinden Ödün Vermeden Her Evde Olan Malzemelerle Yemek Yapabileceğiniz 10 Tarif
Lezzetinden Ödün Vermeden Her Evde Olan Malzemelerle Yemek Yapabileceğiniz 10 Tarif
Her evde olan temel yemek malzemeleri var. Temel malzemeler derken un, şeker gibi malzemelerden bahsediyoruz tabii. Öğrenci evlerinden şef evlerine kadar her evde olan malzemelerle en güzel yemek tariflerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Çikolatalı Milföy
2. Palamut
3. Sigara Böreği
4. Kaşarlı Mantar Ezmesi
5. Bol Soslu Tavuk Kanadı
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6. Dondurmalı Şeftali
7. Granola
8. Tavuk Ciğer
9. Köz Patlıcan Salatası
10. Ezilmiş Patates
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