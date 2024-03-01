Lezzetinden Ödün Vermeden Her Evde Olan Malzemelerle Yemek Yapabileceğiniz 10 Tarif

Herkesin en sevdiği börek ne diye sorsak herhalde cevap sigara böreği olur. Peynirli sigara böreğini evdeki malzemelerle yapmak için adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

3 yufka

200 gr peynir

Maydanoz

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı:

1. İlk olarak yufkaları üçgen şeklini vererek kesin.

2. Peyniri ezin. Üzerine ince doğradığınız maydanozları ekleyin. İyice karıştırın.

3. Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın ucuna peynirli karışımdan koyun ve yuvarlayarak sarın.

4. Sigara böreklerinizi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak belirtilen süre ve derecede pişirin. Börekleri kızartma modunda pişirebilirsiniz.

Peynirlisine dayanılamayan sigara böreğini hazırlamak işte bu kadar kolay!

Kızartma yemek istiyorsunuz ama sağlıksız diye vazgeçiyorsanız o zaman size Philips Airfryer 7000 XXL gerek. Sağlıklı kızartmalar yapan bu ürün ile az yağlı ama çok lezzetli yemekler yapabileceksiniz.