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Lezzetinden Ödün Vermeden Her Evde Olan Malzemelerle Yemek Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket Lezzetinden Ödün Vermeden Her Evde Olan Malzemelerle Yemek Yapabileceğiniz 10 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:02

Her evde olan temel yemek malzemeleri var. Temel malzemeler derken un, şeker gibi malzemelerden bahsediyoruz tabii. Öğrenci evlerinden şef evlerine kadar her evde olan malzemelerle en güzel yemek tariflerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Çikolatalı Milföy

1. Çikolatalı Milföy

Milföysüz ev neredeyse yok. Ee ne duruyoruz o zaman bu tarifi yapalım... 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 6 milföy hamuru

  • Bir miktar toz şeker

  • Bir miktar pekmez

  • Çikolata kreması

Yapılışı:

1. Milföylerin her birinin içine dilediğiniz kadar çikolata kreması sürün.

2. Bir tabağa toz şeker ve başka bir tabağa pekmez koyun.

3. Milföylerin üstlerine çizik atın. Önce şekere ve sonra pekmeze bulayın.

4. Hazırladığınız milföyleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Çıtır çıtır yiyeceğiniz tatlıya bayılacaksınız.

2. Palamut

2. Palamut

Balıklar arasında çok sık tercih edilen palamutu aslında hazırlamak çok kolay. Gelin bu tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 195°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • Palamut

  • 1 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Palamutu ister dilimleyerek ister bütün olarak yapabilirsiniz. Balığı önce temizleyin.

2. Baharatlarla zeytinyağını karıştırın. 

3. Balıkları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerine yağlı karışımdan sürün. Üstlerine de defne yaprağını koyun. Izgara modunda pişirmeniz mümkün.

Mis gibi balıkları yanında salatayla servis edebilirsiniz.

Geniş kapasitesiyle kalabalıklara yemek yapmak için Philips Airfryer 7000 XXL ideal. 2 kilo kapasiteli bu Airfryer yediden fazla kişiye sofra hazırlarken size çok yardımcı olacak. 

3. Sigara Böreği

3. Sigara Böreği

Herkesin en sevdiği börek ne diye sorsak herhalde cevap sigara böreği olur. Peynirli sigara böreğini evdeki malzemelerle yapmak için adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 200 gr peynir

  • Maydanoz

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı:

1. İlk olarak yufkaları üçgen şeklini vererek kesin.

2. Peyniri ezin. Üzerine ince doğradığınız maydanozları ekleyin. İyice karıştırın.

3. Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın ucuna peynirli karışımdan koyun ve yuvarlayarak sarın. 

4. Sigara böreklerinizi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak belirtilen süre ve derecede pişirin. Börekleri kızartma modunda pişirebilirsiniz.

Peynirlisine dayanılamayan sigara böreğini hazırlamak işte bu kadar kolay!

Kızartma yemek istiyorsunuz ama sağlıksız diye vazgeçiyorsanız o zaman size Philips Airfryer 7000 XXL gerek. Sağlıklı kızartmalar yapan bu ürün ile az yağlı ama çok lezzetli yemekler yapabileceksiniz.

4. Kaşarlı Mantar Ezmesi

4. Kaşarlı Mantar Ezmesi

Mantar seven herkesin en seveceği tariflerden biri olan kaşarlı mantarı yapmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 paket mantar

  • 200 gr kaşar

  • 4 dilim tereyağı

Yapılışı:

1. Mantarları yıkamadan sadece silin. Her bir mantarın üzerine tereyağı dilimlerini ekleyin.

2. Temizlediğiniz mantarları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 8 dakika pişirin.

3. Mantarlar pişerken kaşarları rendeleyin.

4. 8 dakikanın sonunda her mantarın üzerine kaşarını da ekleyin. Ondan sonra 2 dakika daha pişirin.

Geriye bir tane bile kalmayacak kaşarlı mantarı hemen deneyin!

5. Bol Soslu Tavuk Kanadı

5. Bol Soslu Tavuk Kanadı

Evde tavuk varsa bu tarif hemen yapılmalı. Tavuğu bol soslu yemek istiyorsanız bu tarif tam sizlik!

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk kanadı

  • Sıvıyağ

  • Salça

  • Süt

  • Yoğurt

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce sosu hazırlayarak işe başlıyoruz. Sos için salça, sıvıyağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın. 

2. Tavuk kanatlarını bu sosa güzelce bulayın.

3. Sosa bulanan tavukları buzdolabına kaldırın ve bir süre bekleyin.

4. Bekleyen kanatları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin. Önce 160 derecede 12 dakika pişirin.

5. Daha sonra tavukları ters çevirin ve 180 derecede 15 dakika daha pişirin.

Ellerinizi batıracak bu soslu tavuğu yaptığınız herkes beğenecek.

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6. Dondurmalı Şeftali

6. Dondurmalı Şeftali

Şeftali sevenlerin bayılacağı bu tarif hem hafif hem kolayca hazırlanabiliyor. Tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 4 çay kaşığı bal

  • 1 tutam tarçın

  • Dondurma veya kaymak

Yapılışı:

1. Şeftalileri önce ikiye bölün. 

2. Üzerlerine bal ve tarçın ekleyin ve pişirin. Pişirirken ızgara modunu kullanabilirsiniz.

3. Piştikten sonra 4-5 dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.

Tatlı krizlerine çare olacak bu tarifi vakit kaybetmeden deneyin!

7. Granola

7. Granola

Hem doyurucu hem de az bir malzemeyle yapılan bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 bardak yulaf ezmesi

  • 1.5 bardak yer fıstığı

  • 1.5 bardak badem

  • 4.5 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Yer fıstığı ve bademi büyük büyük doğrayın.

2. Yulaf, yer fıstığı ve bademi karıştırın. Üzerine bal ve tarçını da ekleyin.

3. Bu karışımı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

4. Piştikten sonra soğuması için kenara alın.

Kahvaltılarda rahatça tüketebileceğiniz granolayı hızlıca hazırlamak mümkün.

8. Tavuk Ciğer

8. Tavuk Ciğer

Hem doyurucu hem de az bir malzemeyle yapılan bu tarifin lezzetine aşık olacaksınız.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk ciğeri

  • 250 gr un

  • 50 gr sıvıyağ

  • Kimyon

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Ciğerleri yıkayın ve poşete koyun.

2. Poşetin içine un ekleyin ve  güzelce karıştırın.

3. Unlanan ciğerleri süzgeçten geçirip fazla unundan arındırın.

4. Tavuk ciğerlerini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerine yağ dökün. 

5. Son olarak üzerine tuz ve baharatları da ekleyin ve iyice karıştırın.

Lavaş yanına çok yakışan bu tarifi sürekli yapmak isteyeceksiniz.

9. Köz Patlıcan Salatası

9. Köz Patlıcan Salatası

En güzel mezelerden olan patlıcan salatası akşam yemeklerinizde sofralarınıza lezzet katacak!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 patlıcan

  • 4 sivri biber

  • 6 çeri domates

  • 2 arpacık soğanı

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Limon

Yapılışı:

1. Patlıcanları önce Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 20 dakika közleyin. Daha sonra ise patlıcanları çıkarıp 10 dakika biberleri közleyin.

2. Arpacık soğanları ve çeri domatesleri doğrayın. Sarımsakları da rendeleyin.

3. Tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine tuz ve limonu ekleyin.

10. Ezilmiş Patates

10. Ezilmiş Patates

Patates seven herkesin bayılacağı bu tarifi hazırlamak çok basit. Tarifin detayları şöyle:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika 

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Fırında pişirme

Malzemeler:

  • 1 kg bebek patates

  • 50 gr tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • İstediğiniz başka baharatlar

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayın ve haşlanması için tencereye alın.

2. Haşlanan patatesleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 180 derecede 20 dakika pişirin. Fırında pişirme moduyla bu patatesler çok lezzetli oluyor.

3. Tereyağını eritin ve istediğiniz baharatlarla karıştırın. 

4. Airfryerda pişen patatesleri çok ezmeden hafifçe bastırın. Bu ezilmiş patateslere yağlı karışımdan sürün.

5. Yağlanan patatesleri tekrar Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 200 derecede 10 dakika daha pişirin.

Sosa bana bana yiyebileceğiniz patateslere hem siz hem sevdikleriniz bayılacak.

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