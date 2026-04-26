Levent Yüksel'in O Eşsiz Ses Rengiyle Hayat Verdiği Med Cezir Albümü
Türkçe pop müzik tarihinin kırılma noktalarından birini sorsanız, şüphesiz birçok kişinin aklına ilk olarak 1993 yılı ve o efsanevi 'Med Cezir' albümü gelir. Sezen Aksu'nun benzersiz sözleri, aramızdan çok erken ayrılan müzik dehası Uzay Heparı'nın yenilikçi düzenlemeleri ve tabii ki Levent Yüksel'in insanın ruhuna işleyen, o derin ve eşsiz ses rengi bu albümde kusursuz bir uyum yakalamıştır. Bu albüm sıradan bir şarkı listesi değil; aşkın, ayrılığın, hüznün ve yeniden ayağa kalkmanın müzikal bir günlüğüdür.
Reklam
1. Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk
2. Med Cezir
3. Kadınım
4. Uçurtma Bayramları
5. Beni Bırakın
Reklam
6. Dedikodu
7. Tuana
8. Bu Gece Son
9. İstanbul
10. Yeniden Başla
