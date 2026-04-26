Levent Yüksel'in O Eşsiz Ses Rengiyle Hayat Verdiği Med Cezir Albümü

miray soysal
26.04.2026 - 15:01

Türkçe pop müzik tarihinin kırılma noktalarından birini sorsanız, şüphesiz birçok kişinin aklına ilk olarak 1993 yılı ve o efsanevi 'Med Cezir' albümü gelir. Sezen Aksu'nun benzersiz sözleri, aramızdan çok erken ayrılan müzik dehası Uzay Heparı'nın yenilikçi düzenlemeleri ve tabii ki Levent Yüksel'in insanın ruhuna işleyen, o derin ve eşsiz ses rengi bu albümde kusursuz bir uyum yakalamıştır. Bu albüm sıradan bir şarkı listesi değil; aşkın, ayrılığın, hüznün ve yeniden ayağa kalkmanın müzikal bir günlüğüdür.

1. Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk

90'lar Türkçe popunun en görkemli açılışlarından biridir bu şarkı. Aşkın getirdiği yıkıcı acıyı kabul eden ama gururdan asla ödün vermeyen, dimdik ayakta duran bir manifesto gibidir. Sezen Aksu'nun kaleminden dökülen kelimeler, Levent Yüksel'in o titreşimli ve derin vokaliyle birleştiğinde adeta içimizde yankılanır.

2. Med Cezir

Albümün isim şarkısı, adeta bas gitarın ve o ikonik akustik girişin üzerinde yükselen bir şaheserdir. Aşkın içindeki gelgitleri, bir yaklaşıp bir uzaklaşan o dengesiz ama tutkulu ruh halini deniz metaforuyla muazzam bir şekilde işler.

3. Kadınım

Bir erkeğin sevdiği kadına duyduğu derin bağlılığı ve çaresizliği bu kadar saf anlatan çok az eser vardır. Şarkının melodisindeki o yoğun hüzün, Levent Yüksel'in sesindeki kırılganlıkla birleşerek dinleyiciyi adeta savunmasız bırakır.

4. Uçurtma Bayramları

Albümün ağır ve melankolik havası içinde, bizi çocukluğumuzun o masum günlerine götüren sıcacık bir esintidir. Kaybolan yıllara, yitirilen saf duygulara ve geçmişin o geri dönülmez güzelliğine duyulan derin bir özlemi anlatır. Şarkının melodisi, gökyüzünde süzülen bir uçurtmanın özgürlüğünü ve aynı zamanda ipinin kopup gitme ihtimalinin hüznünü barındırır.

5. Beni Bırakın

İnsanın kalabalıklar içinde hissettiği o derin yalnızlığın ve anlaşılmama duygusunun notalara dökülmüş halidir. Dünyanın yükü ve aşkın ağırlığı omuzlara fazla geldiğinde, bir köşeye çekilip kendi yarasını sarma isteğini çok vurucu bir dille anlatır. Şarkıdaki yaylıların kullanımı, bu izolasyon ve çaresizlik hissini daha da dramatik bir boyuta taşır.

6. Dedikodu

Orhan Veli Kanık'ın o meşhur, sokak kokan şiirinin müzikle buluştuğu neşeli ama bir o kadar da iğneleyici bir parçadır. Albümün hüznünü bir anlığına dağıtan bu şarkı, mahalle baskısını ve insanların ağzına sakız olan sevdaları ritmik bir dille eleştirir. Levent Yüksel'in sesindeki o hafif alaycı ve oyuncu tavır, onun ne kadar çok yönlü bir yorumcu olduğunu kanıtlar.

7. Tuana

Vokal performansı o kadar yüksektir ki, gitarın o karmaşık ve hızlı ritimlerinin üzerinde adeta ustalıkla dans eder. Sahne performanslarında her zaman en çok beklenen, enerjisi hiç düşmeyen bir klasiktir.

8. Bu Gece Son

Bir ilişkinin artık geri dönüşü olmayan o son noktasına geldiği, vedanın kaçınılmaz olduğu o karanlık gecenin şarkısıdır. Kabullenmenin verdiği o ağır yorgunluk, her bir kelimede ve melodinin her bir durağan anında kendini hissettirir. Levent Yüksel, 'Bu gece son' derken aslında içindeki bir devrin kapanışını haber verir gibidir. Şarkı bittiğinde, dinleyicide de tıpkı biten bir ilişkinin ardından kalan o büyük boşluk hissi oluşur. Hem sözleriyle hem de müziğiyle, veda etmenin ne kadar can yakıcı olabileceğinin en gerçekçi kanıtıdır.

9. İstanbul

Bu şarkıda İstanbul sadece yaşanılan bir şehir değil; aşklara, ihanetlere ve gözyaşlarına tanıklık eden, nefes alan bir karaktere dönüşür. Şehrin o karmaşık, kalabalık ama bir o kadar da yalnızlaştıran atmosferi şarkının her bir saniyesine sinmiştir.

10. Yeniden Başla

Tüm o fırtınaların, gözyaşlarının ve ayrılıkların ardından gelen o umut dolu sabah güneşidir bu şarkı. 'Med Cezir' gibi yoğun duygularla dolu bir albümü kapatabilecek en güzel, en aydınlık mesajı verir. Hayatın devam ettiğini, ne yaşanırsa yaşansın küllerinden yeniden doğmanın mümkün olduğunu bize hatırlatır. Levent Yüksel'in sesi bu kez teselli eden, sırtımızı sıvazlayan bir dost sıcaklığındadır.

