Levent Yüksel'in O Eşsiz Ses Rengiyle Hayat Verdiği Med Cezir Albümü

Bir ilişkinin artık geri dönüşü olmayan o son noktasına geldiği, vedanın kaçınılmaz olduğu o karanlık gecenin şarkısıdır. Kabullenmenin verdiği o ağır yorgunluk, her bir kelimede ve melodinin her bir durağan anında kendini hissettirir. Levent Yüksel, 'Bu gece son' derken aslında içindeki bir devrin kapanışını haber verir gibidir. Şarkı bittiğinde, dinleyicide de tıpkı biten bir ilişkinin ardından kalan o büyük boşluk hissi oluşur. Hem sözleriyle hem de müziğiyle, veda etmenin ne kadar can yakıcı olabileceğinin en gerçekçi kanıtıdır.