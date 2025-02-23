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Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’yı Çizerken Arkada Çalsın Diye Açtığı 15 Chill Şarkı

etiket Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’yı Çizerken Arkada Çalsın Diye Açtığı 15 Chill Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 01:00

Tarihin en gizemli gülüşü, belki de tarihin en chill vibes’ı eşliğinde ortaya çıktı! Eğer Leonardo da Vinci, günümüzde yaşasaydı ve Mona Lisa’yı çizerken bir çalma listesi açsaydı, kesinlikle hem odaklanmayı sağlayacak hem de yaratıcılığı körükleyecek chill şarkılar seçerdi. Hafif tınılar, sakin melodiler ve ilham veren atmosferle, bu liste Mona Lisa’nın gülüşünü bile daha büyüleyici hale getirebilirdi. İşte size, da Vinci’nin fırça darbelerine eşlik etmiş olabileceğini hayal ettiğimiz 15 chill şarkı!

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1. Stephan Moccio - Fracture

2. Gabríel Ólafs - Filma Solo

3. Ludovico Einaudi - Natural Light

4. Joep Beving - Losar

5. Sergio Monteiro - En Nacelle

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6. Ola Gjeilo - Still

7. David Arden - Wasserklavier

8. Leo Brouwer - An Idea

9. Alexis Ffrench - Walk With Us

10. Rosey Chan - Infinity

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11. Carlos Cipa - My Fellow Creatures

12. Roger Eno - Through The Blue

13. Rachel Portmand - Much Loved

14. Ludovico Einaudi - Seven Days Walking

15. Peter Sculthorpe - A Little Book of Hours

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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