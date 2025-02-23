Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’yı Çizerken Arkada Çalsın Diye Açtığı 15 Chill Şarkı

Tarihin en gizemli gülüşü, belki de tarihin en chill vibes’ı eşliğinde ortaya çıktı! Eğer Leonardo da Vinci, günümüzde yaşasaydı ve Mona Lisa’yı çizerken bir çalma listesi açsaydı, kesinlikle hem odaklanmayı sağlayacak hem de yaratıcılığı körükleyecek chill şarkılar seçerdi. Hafif tınılar, sakin melodiler ve ilham veren atmosferle, bu liste Mona Lisa’nın gülüşünü bile daha büyüleyici hale getirebilirdi. İşte size, da Vinci’nin fırça darbelerine eşlik etmiş olabileceğini hayal ettiğimiz 15 chill şarkı!