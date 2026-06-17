Lauryn Hill'in Gözlerde Yaş Bırakmayan MTV Unplugged 2.0 Albümünü İnceliyoruz!
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Müzik tarihinin en kusursuz, en görkemli zirvelerinden birine tırmandıktan hemen sonra, elinizdeki her şeyi bir kenara fırlatıp sadece kırık bir sesle ve akortsuz bir gitarla dünyanın karşısına dikilseydiniz ne olurdu? Lauryn Hill tam da bunun cevabını veriyor. MTV Unplugged 2.0 albümüyle canlı canlı kendi mitolojisini notalara ve sözlere döken sanatçı kesinlikle dinleyicilerine ilham veriyor. Haydi detaylara birlikte bakalım!
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Lauryn Hill - I Gotta Find Peace Of Mind
Mr. Intentional
Freedom Time
Mystery Of Iniquity
I Get Out
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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