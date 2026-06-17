Lauryn Hill'in Gözlerde Yaş Bırakmayan MTV Unplugged 2.0 Albümünü İnceliyoruz!

MTV Unplugged performansında Lauryn Hill sadece şarkı söylemiyor. Uzun uzun konuşuyor. Kimi zaman inançtan, kimi zaman korkudan, kimi zaman egodan bahsediyor. Hatta bazı dinleyiciler için bu konuşmalar yorucu bile olabiliyor. Ama olay tam da burada başlıyor. Zira Lauryn Hill bu albümü bir eğlence ürünü gibi tasarlamıyor. Daha çok içsel bir arınma ritüeli gibi yaklaşıyor. Dinlerken bazen bir konser kaydı değil de gece vakti dert anlatan çok zeki bir arkadaşınızı dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.