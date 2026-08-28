article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Lana Del Rey'in En İyi Kombinini Oyluyoruz!

etiket Lana Del Rey'in En İyi Kombinini Oyluyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Toplanın bu sefer müzikle modayı birleştiriyoruz ve konuğumuz da çok özel bir isim: Lana Del Rey! Hadi bakalım, şimdiye kadar giydiği en iyi kombini buluyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hepsi güzel ama bazıları mükemmel... Peki senin favori Lana Del Rey kombinin hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın