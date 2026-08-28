Lana Del Rey'in En İyi Kombinini Oyluyoruz!
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Toplanın bu sefer müzikle modayı birleştiriyoruz ve konuğumuz da çok özel bir isim: Lana Del Rey! Hadi bakalım, şimdiye kadar giydiği en iyi kombini buluyoruz!
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Hepsi güzel ama bazıları mükemmel... Peki senin favori Lana Del Rey kombinin hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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