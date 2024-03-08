Kütüphanede O Kadar Boş Yer Varken Gelip Yanına Oturan Kişiyi Anlatan Kullanıcının Haklı İsyanı

'Kalabalık bir spor salonundan nefret ediyorum, bu yüzden sabah 5:30'da gidiyorum. kimse yok... koşu bandına gidiyorum... tam anlamıyla boş bir spor salonu, yan yana 10 koşu bandı var, hepsi boş ve uzak tarafa kadar gidiyorum, aslında diğer taraftan oraya ulaşmak için bir yürüyüş, bunu istemelisin, oraya tesadüfen inemezsin! ... Hiç aksatmadan, birkaç günde bir spor salonuna biri geliyor ve hemen yanımdaki koşu bandına biniyor, bu beni çok rahatsız ediyor çünkü tek başıma koşmak istiyorum ve ayrıca koşarken replik çalışıyorum, sadece kelimeleri söylüyorum, yüksek sesle değil, bu yüzden biraz aptal görünüyorum ve sadece yalnız kalmak istiyorum.... o kadar çok koşu bandı var ki, sabahın 5:30'unda devasa bir spor salonunda sadece ikimiz varken neden yanımdakini almak zorunda olduğunuzu anlamıyorum.'