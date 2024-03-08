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Kütüphanede O Kadar Boş Yer Varken Gelip Yanına Oturan Kişiyi Anlatan Kullanıcının Haklı İsyanı

Kütüphanede O Kadar Boş Yer Varken Gelip Yanına Oturan Kişiyi Anlatan Kullanıcının Haklı İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 17:09

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, kütüphanede o kadar boş yer varken gelip yanına oturan kullanıcıya adeta ateş püskürdü. Bu olaya gelen yorumlar ise hepimize kahkaha attırdı.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyinfuri...
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Sizler de takdir edersiniz ki ortak yaşam alanlarında bulunmanın bazı kuralları var: Kütüphane de bunlardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki ortak yaşam alanlarında bulunmanın bazı kuralları var: Kütüphane de bunlardan bir tanesi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kişi, kütüphanede çalışırken bir kadının o kadar boş yer varken gelip kendisinin yanına oturduğunu iddia etti.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kişi, kütüphanede çalışırken bir kadının o kadar boş yer varken gelip kendisinin yanına oturduğunu iddia etti.

Bu durumu garipseyen kullanıcı ise ne yapacağını tam olarak bilemedi.

Bu durumu garipseyen kullanıcı ise ne yapacağını tam olarak bilemedi.

Bu ilginç duruma da birbirinden farklı yorumlar geldi.👇

Bu ilginç duruma da birbirinden farklı yorumlar geldi.👇

'Kütüphane hayaleti gelsin ve ikinizi korusun diye böyle bir şey yapmıştır.'

"Benim de başıma geldi. Ödevimi yaparken bir kız tam karşıma oturdu ve gürültülü bir şekilde yemek yemeye başladı. Bir sürü boş yer vardı..."

"Benim de başıma geldi. Ödevimi yaparken bir kız tam karşıma oturdu ve gürültülü bir şekilde yemek yemeye başladı. Bir sürü boş yer vardı..."
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"Büyük ihtimal favori bir yeri vardı. Ben de spor salonuna gittiğimde bunu yapıyordum."

"Büyük ihtimal favori bir yeri vardı. Ben de spor salonuna gittiğimde bunu yapıyordum."

"Otoparkta o kadar boş yer varken gelip yanına park eden tiplerdendir bu."

"Otoparkta o kadar boş yer varken gelip yanına park eden tiplerdendir bu."

"Seni bir şekilde daha yakından tanımak istiyor."

"Seni bir şekilde daha yakından tanımak istiyor."

"İnsanların çoğunda sürü psikolojisi vardır. Yalnız hissetmemek için böyle yaptığını tahmin ediyorum."

"İnsanların çoğunda sürü psikolojisi vardır. Yalnız hissetmemek için böyle yaptığını tahmin ediyorum."

"Sessiz, huzurlu ve rahat olmak için spor salonuna tam açıldığı anda gidiyorum..."

"Sessiz, huzurlu ve rahat olmak için spor salonuna tam açıldığı anda gidiyorum..."

'Kalabalık bir spor salonundan nefret ediyorum, bu yüzden sabah 5:30'da gidiyorum. kimse yok... koşu bandına gidiyorum... tam anlamıyla boş bir spor salonu, yan yana 10 koşu bandı var, hepsi boş ve uzak tarafa kadar gidiyorum, aslında diğer taraftan oraya ulaşmak için bir yürüyüş, bunu istemelisin, oraya tesadüfen inemezsin! ... Hiç aksatmadan, birkaç günde bir spor salonuna biri geliyor ve hemen yanımdaki koşu bandına biniyor, bu beni çok rahatsız ediyor çünkü tek başıma koşmak istiyorum ve ayrıca koşarken replik çalışıyorum, sadece kelimeleri söylüyorum, yüksek sesle değil, bu yüzden biraz aptal görünüyorum ve sadece yalnız kalmak istiyorum.... o kadar çok koşu bandı var ki, sabahın 5:30'unda devasa bir spor salonunda sadece ikimiz varken neden yanımdakini almak zorunda olduğunuzu anlamıyorum.'

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"Geçen hafta sonu Dune 2'yi izlemek için boş bir salonda oturdum..."

"Geçen hafta sonu Dune 2'yi izlemek için boş bir salonda oturdum..."

'Filmin 5. dakikasında iki adam benim ve arkadaşımın hemen arkasına oturdu. Koltuklar da tahsis edilmemişti. Adam oturduğu ilk beş dakika içinde benim koltuğumu defalarca tekmeledi. Yalan söylemeyeceğim, kendimi kaybettim ve koltuğumu tekmelemeyi bırakıp bırakmayacağını ve neden boş bir salonda tüm salondaki diğer iki kişinin hemen arkasına oturduğunu sordum.'

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