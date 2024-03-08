Kütüphanede O Kadar Boş Yer Varken Gelip Yanına Oturan Kişiyi Anlatan Kullanıcının Haklı İsyanı
Kütüphanede O Kadar Boş Yer Varken Gelip Yanına Oturan Kişiyi Anlatan Kullanıcının Haklı İsyanı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyinfuri...
Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, kütüphanede o kadar boş yer varken gelip yanına oturan kullanıcıya adeta ateş püskürdü. Bu olaya gelen yorumlar ise hepimize kahkaha attırdı.👇
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Sizler de takdir edersiniz ki ortak yaşam alanlarında bulunmanın bazı kuralları var: Kütüphane de bunlardan bir tanesi.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kişi, kütüphanede çalışırken bir kadının o kadar boş yer varken gelip kendisinin yanına oturduğunu iddia etti.
Bu durumu garipseyen kullanıcı ise ne yapacağını tam olarak bilemedi.
Bu ilginç duruma da birbirinden farklı yorumlar geldi.👇
"Benim de başıma geldi. Ödevimi yaparken bir kız tam karşıma oturdu ve gürültülü bir şekilde yemek yemeye başladı. Bir sürü boş yer vardı..."
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"Büyük ihtimal favori bir yeri vardı. Ben de spor salonuna gittiğimde bunu yapıyordum."
"Otoparkta o kadar boş yer varken gelip yanına park eden tiplerdendir bu."
"Seni bir şekilde daha yakından tanımak istiyor."
"İnsanların çoğunda sürü psikolojisi vardır. Yalnız hissetmemek için böyle yaptığını tahmin ediyorum."
"Sessiz, huzurlu ve rahat olmak için spor salonuna tam açıldığı anda gidiyorum..."
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"Geçen hafta sonu Dune 2'yi izlemek için boş bir salonda oturdum..."
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