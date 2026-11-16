Kurutmalığın Kenarındaki Klipslerin Neden Orada Olduğunu Biliyor musunuz?

Brabantia, HangOn kurutmalığındaki taşıma kilidinin elbise askıları için kanca olarak da kullanılabildiğini söylüyor. Yani gömlek ya da tişört askıyla birlikte doğrudan kurutmalığa asılabiliyor.

Aynı modelde ayakların yerine tam oturduğunu ise duyulan bir 'klik' sesi haber veriyor.