Kurutmalığın Kenarındaki Klipslerin Neden Orada Olduğunu Biliyor musunuz?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Klipsler çorap ve iç çamaşırı gibi küçük parçaları mandal kullanmadan tutuyor.
Aynı parça, katlanan kurutmalığın kanatlarını kapalı tutan bir kilit olarak da çalışıyor.
Bazı modellerde bu kilit, elbise askıları için kanca görevi de görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın