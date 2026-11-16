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Kurutmalığın Kenarındaki Klipslerin Neden Orada Olduğunu Biliyor musunuz?

Kurutmalığın Kenarındaki Klipslerin Neden Orada Olduğunu Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 11:38
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Çamaşır kurutmalıklarının kenarındaki küçük plastik klipsler çoğu zaman gözden kaçıyor. Üreticilerin ürün açıklamalarına göre bu parçalar birden fazla iş görüyor.

İşte detaylar...

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Klipsler çorap ve iç çamaşırı gibi küçük parçaları mandal kullanmadan tutuyor.

Klipsler çorap ve iç çamaşırı gibi küçük parçaları mandal kullanmadan tutuyor.

Brabantia'nın HangOn kurutmalığındaki tümleşik tutucu, çorap ve iç çamaşırı gibi 20'ye kadar küçük parçayı taşıyabiliyor. Vileda da King modelinde küçük çamaşırlar için benzer tutucular kullanıyor.

Böylece çorapları tek tek telin üzerine sermek ya da mandal aramak gerekmiyor.

Aynı parça, katlanan kurutmalığın kanatlarını kapalı tutan bir kilit olarak da çalışıyor.

Aynı parça, katlanan kurutmalığın kanatlarını kapalı tutan bir kilit olarak da çalışıyor.

Vileda, King kurutmalık katlandığında kanatların kullanışlı bir klipsle sabitlendiğini belirtiyor. Ürün özelliklerinde bu parça 'çorap askısı / kanat kilidi' olarak geçiyor.

Brabantia'nın kurutmalığında da taşıma kilidi, kanatları katlıyken bir arada tutuyor. Böylece kurutmalık taşınırken açılmıyor.

Bazı modellerde bu kilit, elbise askıları için kanca görevi de görüyor.

Bazı modellerde bu kilit, elbise askıları için kanca görevi de görüyor.

Brabantia, HangOn kurutmalığındaki taşıma kilidinin elbise askıları için kanca olarak da kullanılabildiğini söylüyor. Yani gömlek ya da tişört askıyla birlikte doğrudan kurutmalığa asılabiliyor.

Aynı modelde ayakların yerine tam oturduğunu ise duyulan bir 'klik' sesi haber veriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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