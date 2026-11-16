Milyonlarca Cep Telefonu 1 Ay Sonra Kapanabilir: Sinyal Almayan Cihazlar İçin Yapılması Gerekenler

Düzenlemenin mantığı basit: Bir cihazın IMEI numarası, 1 Ocak 2026'dan itibaren herhangi bir operatör şebekesinde sinyal almadıysa sistem onu kullanılmayan telefon olarak görüyor. 31 Aralık gecesi bu cihazlar otomatik olarak askıya alınacak ve iletişime kapanacak. Yani telefonunuzu çekmeceden çıkarıp açmış olmanız bile tek başına bir şey ifade etmiyor.

Uygulamanın en çok yedek telefonu olanları, eski cihazını bir kenara koyanları ve ikinci el telefon alanları ilgilendirdiği belirtiliyor. Takvim ise dar: Yılın bitmesine yaklaşık bir ay var.