Milyonlarca Cep Telefonu 1 Ay Sonra Kapanabilir: Sinyal Almayan Cihazlar İçin Yapılması Gerekenler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
BTK'nın 2024'te yürürlüğe koyduğu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'dan bu yana hiçbir mobil operatörden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları 31 Aralık gecesi otomatik olarak askıya alınacak. Çekmecede unutulan yedek telefonlardan ikinci el cihazlara kadar pek çok kişiyi ilgilendiren uygulamada yalnızca şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak cihazı kurtarmıyor.
Kaynak: Sözcü
Yıl boyunca şebekeye hiç bağlanmayan telefonların IMEI kayıtları 31 Aralık gecesi kapatılacak.
Telefonu kurtarmak için çalışan bir SIM kart ya da e-SIM takıp operatör sinyali almak gerekiyor.
Şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak yetmiyor, cihazın şebekeden gerçekten sinyal aldığı görülmeli.
Kapanan telefon e-Devlet'ten yeniden açılabiliyor, ancak sahiplik doğrulaması şart.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın