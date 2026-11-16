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Milyonlarca Cep Telefonu 1 Ay Sonra Kapanabilir: Sinyal Almayan Cihazlar İçin Yapılması Gerekenler

Milyonlarca Cep Telefonu 1 Ay Sonra Kapanabilir: Sinyal Almayan Cihazlar İçin Yapılması Gerekenler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 11:11
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BTK'nın 2024'te yürürlüğe koyduğu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'dan bu yana hiçbir mobil operatörden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları 31 Aralık gecesi otomatik olarak askıya alınacak. Çekmecede unutulan yedek telefonlardan ikinci el cihazlara kadar pek çok kişiyi ilgilendiren uygulamada yalnızca şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak cihazı kurtarmıyor.

Kaynak: Sözcü

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Yıl boyunca şebekeye hiç bağlanmayan telefonların IMEI kayıtları 31 Aralık gecesi kapatılacak.

Yıl boyunca şebekeye hiç bağlanmayan telefonların IMEI kayıtları 31 Aralık gecesi kapatılacak.

Düzenlemenin mantığı basit: Bir cihazın IMEI numarası, 1 Ocak 2026'dan itibaren herhangi bir operatör şebekesinde sinyal almadıysa sistem onu kullanılmayan telefon olarak görüyor. 31 Aralık gecesi bu cihazlar otomatik olarak askıya alınacak ve iletişime kapanacak. Yani telefonunuzu çekmeceden çıkarıp açmış olmanız bile tek başına bir şey ifade etmiyor.

Uygulamanın en çok yedek telefonu olanları, eski cihazını bir kenara koyanları ve ikinci el telefon alanları ilgilendirdiği belirtiliyor. Takvim ise dar: Yılın bitmesine yaklaşık bir ay var.

Telefonu kurtarmak için çalışan bir SIM kart ya da e-SIM takıp operatör sinyali almak gerekiyor.

Telefonu kurtarmak için çalışan bir SIM kart ya da e-SIM takıp operatör sinyali almak gerekiyor.

Önlem için cihaza aktif bir SIM kart takmak yetiyor. Fiziksel kart yerine tanımlı bir e-SIM de aynı işi görüyor. Önemli olan telefonun ekranında operatör sinyalinin görünmesi, yani cihazın şebekeye gerçekten kayıt olması.

Hattı olmayan ya da yıllardır kullanılmayan numarası iptal olmuş telefonlarda önce çalışan bir hat bulmak gerekebilir. Aile içinde kullanılan ikinci bir hat ya da geçici olarak takılacak bir SIM de bu iş için yeterli oluyor.

Şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak yetmiyor, cihazın şebekeden gerçekten sinyal aldığı görülmeli.

Şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak yetmiyor, cihazın şebekeden gerçekten sinyal aldığı görülmeli.

SIM kartı taktıktan sonra bir adım daha var. Şebeke üzerinden kısa bir arama yapmak, SMS göndermek ya da mobil veriyi açıp kapatmak, cihazın operatör tarafında görünür olmasını sağlıyor. Telefonu yalnızca şarj etmek ya da Wi-Fi'ye bağlamak ise sinyal almış sayılmıyor.

Çünkü kurala göre belirleyici olan evdeki internet bağlantısı değil, mobil operatörden gelen sinyal. Bu yüzden yedek telefonu Wi-Fi'de uygulama güncellemek için açık tutanların da SIM kartlı kısa bir deneme yapması öneriliyor.

Kapanan telefon e-Devlet'ten yeniden açılabiliyor, ancak sahiplik doğrulaması şart.

Kapanan telefon e-Devlet'ten yeniden açılabiliyor, ancak sahiplik doğrulaması şart.

Telefon kapansa bile tamamen kullanılamaz hale gelmiyor. Sahibi e-Devlet'teki 'IMEI – Cep Telefonu Sinyal Alınamayan Cihaz Başvurusu' hizmetinden başvurabiliyor. Başvuruda cihazın kendisine ait olduğunu doğrulaması gerekiyor ve onay çıkarsa telefon yeniden iletişime açılıyor.

İşin zor tarafı ikinci el cihazlarda. Faturası olmayan ya da önceki hat sahibine ulaşılamayan telefonlarda kullanıcı eşleşmesi yapılamadığı için başvuru olumsuz sonuçlanabiliyor. Yılbaşından önce telefonları tek tek yoklamak, bu tabloyla karşılaşmamanın en kolay yolu görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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