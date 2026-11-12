article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Telefonun Az Çektiği Yerlerde Arama Yaparken İki Kez Düşünün

Telefonun Az Çektiği Yerlerde Arama Yaparken İki Kez Düşünün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Telefonun zor çektiği yerlerde yapılan aramalar, maruz kalınan radyo frekansı enerjisini artırabiliyor. Çünkü sinyal zayıfladığında telefon yayın gücünü yükseltiyor. Bilinen etkisi sınırlı olsa da bu enerjiyi azaltmanın basit yolları var.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinyal zayıfken arama yapmamak, maruz kalınan enerjiyi azaltmanın önerilen yollarından biri.

Sinyal zayıfken arama yapmamak, maruz kalınan enerjiyi azaltmanın önerilen yollarından biri.

Vücudun emdiği enerji, özgül soğurma oranı (SAR) adı verilen bir ölçüyle hesaplanıyor. Telefon ile vücut arasındaki mesafe arttıkça bu değer hızla düşüyor.

Sesli aramada telefonu başına dayayanlarda en yüksek maruziyet beyin, işitme siniri, tükürük bezi ve tiroitte görülüyor.

Telefonların yaydığı enerjinin bilinen tek etkisi, kulak ve baş çevresinde ısınma.

Telefonların yaydığı enerjinin bilinen tek etkisi, kulak ve baş çevresinde ısınma.

Cep telefonlarının kullandığı radyo dalgaları iyonlaştırıcı olmayan, düşük enerjili dalgalar. Bu enerji DNA'ya zarar verecek düzeyde değil; röntgen ışınları ya da radon gibi iyonlaştırıcı radyasyondan bu yönüyle ayrılıyor. Telefonun tutulduğu bölgede oluşan ısınma da vücudun iç sıcaklığını ölçülebilir şekilde yükseltmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ise 2011'de cep telefonu kullanımını 'insanlar için olası kanserojen' grubuna aldı. Bu sınıflandırma, insan ve hayvan çalışmalarından gelen sınırlı kanıtlara dayanıyor.

Hoparlör ya da kulaklık kullanmak, başa ulaşan enerjiyi belirgin şekilde azaltıyor.

Hoparlör ya da kulaklık kullanmak, başa ulaşan enerjiyi belirgin şekilde azaltıyor.

Kablolu ya da kablosuz kulaklıkla konuşulduğunda telefon başa değmediği için maruziyet düşüyor.

Bluetooth kulaklıklar kısa menzilli sinyallerle çalışıyor. Yayın güçleri genellikle telefonlardan 10 ile 400 kat daha düşük.

Suya dayanıklı iPhone modelleri için bile duş ve buhar odası önerilmiyor.

Suya dayanıklı iPhone modelleri için bile duş ve buhar odası önerilmiyor.

iPhone'ların suya ve toza dayanıklılığı laboratuvar koşullarında test ediliyor ve bu özellik kalıcı değil; normal kullanımla zamanla azalabiliyor. Sıvı hasarını önlemek için telefonla banyo yapmamak, cihazı sauna ya da buhar odasında kullanmamak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırmamak öneriliyor.

Duştaki gibi basınçlı suya maruz bırakmak da kaçınılması gerekenler arasında. Sıvı hasarı ise garanti kapsamına girmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın