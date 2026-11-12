Telefonun Az Çektiği Yerlerde Arama Yaparken İki Kez Düşünün
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Sinyal zayıfken arama yapmamak, maruz kalınan enerjiyi azaltmanın önerilen yollarından biri.
Telefonların yaydığı enerjinin bilinen tek etkisi, kulak ve baş çevresinde ısınma.
Hoparlör ya da kulaklık kullanmak, başa ulaşan enerjiyi belirgin şekilde azaltıyor.
Suya dayanıklı iPhone modelleri için bile duş ve buhar odası önerilmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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