Telefonun Az Çektiği Yerlerde Arama Yaparken İki Kez Düşünün

Cep telefonlarının kullandığı radyo dalgaları iyonlaştırıcı olmayan, düşük enerjili dalgalar. Bu enerji DNA'ya zarar verecek düzeyde değil; röntgen ışınları ya da radon gibi iyonlaştırıcı radyasyondan bu yönüyle ayrılıyor. Telefonun tutulduğu bölgede oluşan ısınma da vücudun iç sıcaklığını ölçülebilir şekilde yükseltmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ise 2011'de cep telefonu kullanımını 'insanlar için olası kanserojen' grubuna aldı. Bu sınıflandırma, insan ve hayvan çalışmalarından gelen sınırlı kanıtlara dayanıyor.