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Beyninizin Gerçek Yaşına Dair İpucu Veren 4 Basit Ev Testi

Beyninizin Gerçek Yaşına Dair İpucu Veren 4 Basit Ev Testi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 11:37
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Doğum gününüzde üflediğiniz mum sayısı, beyninizin gerçek yaşını her zaman yansıtmıyor.

Bilim insanları artık yalnızca kişinin değil, tek tek organların da biyolojik yaşını ölçebiliyor ve beyin bu listenin başında geliyor. BBC Science Focus'a konuşan nörolog ve araştırmacılara göre evinizde bir MR cihazı olmasa da birkaç basit test, beyninizin nasıl yaşlandığına dair fikir verebilir.

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Beyin yaşı neden önemli?

Beyin yaşı neden önemli?

Imperial College London'dan nörolog Prof. David Sharp, kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki farkın organlar için de geçerli olduğunu söylüyor: Bir kişinin kalp yaşı, karaciğer yaşı ve beyin yaşı birbirinden farklı olabiliyor.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 45 bin kişinin kanındaki proteinleri inceleyen araştırmada, beyni yaşıtlarına göre belirgin biçimde 'yaşlı' görünenlerin ölüm riskinin daha yüksek, 'genç' beyinlilerinkinin ise daha düşük olduğu görüldü. Sharp'ın beyin görüntülemeyle yürüttüğü çalışmalar da yaşlı beyni zayıf kavrama gücü, yavaş yürüme ve daha düşük akciğer fonksiyonuyla ilişkilendiriyor.

Yürüme hızınızı ölçün

Yürüme hızınızı ölçün

Bir kronometre, şerit metre ve boş bir zemin yeterli. İç mekânda 1 metrelik hızlanma alanının ardından 4 metreyi, dışarıda 5 metre hızlanmanın ardından 10 metreyi normal temponuzla yürüyüp süre tutun. Mesafeyi saniyeye böldüğünüzde yürüme hızınızı bulursunuz.

Yeni Zelanda'da yaklaşık bin kişiyi doğumdan itibaren izleyen bir çalışmada, 45 yaşında yavaş yürüyenlerin beyin hacminin daha küçük, bilişsel test puanlarının ise daha düşük olduğu görüldü. Kaynağa göre 40-49 yaş için ortalama hız kadınlarda saniyede 1,39, erkeklerde 1,43 metre civarında.

Çalışmanın başyazarı Dr. Line Rasmussen yine de yürüme hızının pek çok etkene bağlı olduğunu, yavaş yürümenin tek başına endişe sebebi olmadığını hatırlatıyor.

Tepki sürenizi takip edin

Tepki sürenizi takip edin

Ekranda bir ışık belirdiği anda ne kadar hızlı dokunduğunuzu ölçen basit testlerde, yetişkinlerin tepki süresi her on yılda yaklaşık 2-6 milisaniye uzuyor. Bu süre dikkat, işlem hızı ve hareket kontrolü gibi birden fazla beyin sisteminin birlikte çalışmasına dayanıyor.

King's College London'dan Dr. Anna-Katharine Brem'e göre önemli olan tek bir ölçüm değil, yıllar içindeki eğilim. Bu yüzden Human Benchmark gibi ücretsiz bir aracı seçip hep aynısıyla ölçmek ve beklenmedik bir yavaşlamaya dikkat etmek öneriliyor.

Ezberden harita çizin

Ezberden harita çizin

Brem, yön bulma becerisinin Alzheimer gibi hastalıklarda ilk etkilenen beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğunu ve bu yüzden erken bir gösterge olabileceğini söylüyor.

Evde yapılacak standart bir test henüz yok. Ama evinizden en yakın kafeye ya da markete giden yolu dönüşler, sokak adları ve önemli noktalarla birlikte ezberden çizmeyi deneyebilirsiniz. Zamanla bu zihinsel haritalar bulanıklaşıyorsa ya da yolunuzu bulmak için dış ipuçlarına daha çok yaslanıyorsanız, bu küçük bir uyarı işareti olabilir.

Çevrimiçi bilişsel testi deneyin

Çevrimiçi bilişsel testi deneyin

Sharp, bilimsel çalışmalarda kullanılan ve bugüne kadar 500 binden fazla kişinin katıldığı Cognitron platformunu öneriyor. Yaklaşık 30 dakika süren test hafıza, dikkat, akıl yürütme ve işlem hızını ölçüyor, ardından sonuçlarınızı yaşıtlarınızınkiyle karşılaştırıyor.

Eğitim, uyku, stres ve ruh hali sonuçları etkileyebildiği için bunu bir teşhis değil, başlangıç noktası olarak görmek gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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