Beyninizin Gerçek Yaşına Dair İpucu Veren 4 Basit Ev Testi
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Doğum gününüzde üflediğiniz mum sayısı, beyninizin gerçek yaşını her zaman yansıtmıyor.
Bilim insanları artık yalnızca kişinin değil, tek tek organların da biyolojik yaşını ölçebiliyor ve beyin bu listenin başında geliyor. BBC Science Focus'a konuşan nörolog ve araştırmacılara göre evinizde bir MR cihazı olmasa da birkaç basit test, beyninizin nasıl yaşlandığına dair fikir verebilir.
Beyin yaşı neden önemli?
Yürüme hızınızı ölçün
Tepki sürenizi takip edin
Ezberden harita çizin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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