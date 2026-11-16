Beyninizin Gerçek Yaşına Dair İpucu Veren 4 Basit Ev Testi

Imperial College London'dan nörolog Prof. David Sharp, kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki farkın organlar için de geçerli olduğunu söylüyor: Bir kişinin kalp yaşı, karaciğer yaşı ve beyin yaşı birbirinden farklı olabiliyor.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 45 bin kişinin kanındaki proteinleri inceleyen araştırmada, beyni yaşıtlarına göre belirgin biçimde 'yaşlı' görünenlerin ölüm riskinin daha yüksek, 'genç' beyinlilerinkinin ise daha düşük olduğu görüldü. Sharp'ın beyin görüntülemeyle yürüttüğü çalışmalar da yaşlı beyni zayıf kavrama gücü, yavaş yürüme ve daha düşük akciğer fonksiyonuyla ilişkilendiriyor.