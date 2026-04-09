Kuruluş Osman Nerede İzlenir? 2026 Güncel Platform Listesi

Dizi hangi dillerde izlenebilir?

Kuruluş Osman; başta Urduca, Arapça, İspanyolca, Rusça ve İngilizce olmak üzere 25'ten fazla dilde profesyonel dublaj veya altyazı seçeneğiyle yayınlanmaktadır.

Kuruluş Osman Netflix'te var mı?

Hayır, Kuruluş Osman şu an için Netflix kütüphanesinde yer almamaktadır. Dizinin dijital hakları bölgeye göre Noor Play, atv ve YouTube üzerinde yoğunlaşmıştır.

Kuruluş Osman'ın yabancı dillerdeki isimleri nedir?

İngilizce: The Ottoman / Establishment: Osman

Arapça: Al-Muassas Osman (المؤسس عثمان)

Urduca: Kurulus Osman

Yurt dışından atv.com.tr üzerinden izleme yapılabilir mi?

Bazı ülkelerde yayın hakları anlaşmaları gereği (Geo TV veya Noor Play ile yapılan özel anlaşmalar gibi) atv'nin web sitesi coğrafi engel (geo-block) uygulayabilir. Bu durumda yerel kanallar veya YouTube tercih edilmelidir.

Dizi hangi ülkede en çok izleniyor?

Türkiye dışında en büyük izleyici kitlesi Pakistan ve Bangladeş'tedir. Bu ülkelerde dizi, ulusal bir fenomen haline gelmiştir.