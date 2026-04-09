Kuruluş Osman Nerede İzlenir? 2026 Güncel Platform Listesi

Lila Ceylan
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, 2019 yılından bu yana atv ekranlarında fırtınalar estiren ve dünya genelinde 110’dan fazla ülkeye ihraç edilerek küresel bir fenomen haline gelen Kuruluş Osman'ı nerede izleyebileceğinizi ülkeler bazında güncelledik.

İşte 2026 yılı itibarıyla Kuruluş Osman'ı (uluslararası adıyla The Ottoman) nerede izleyebileceğinize dair kapsamlı rehber!

Kuruluş Osman Türkiye'de Nerede İzlenir?

  • atv & atv.com.tr: Dizinin yayıncı kuruluşu olan atv'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tüm bölümlere, fragmanlara ve özel sahnelere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

  • tabii: TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii üzerinden dizinin bölümlerine (lisans anlaşmalarına bağlı olarak) erişim sağlanabilmektedir.

  • YouTube: Dizinin resmi 'Kuruluş Osman' YouTube kanalı, tüm bölümleri full HD kalitede, tek parça ve yasal olarak yayınlamaktadır. Ayrıca kamera arkası görüntüler de burada yer alır.

Kuruluş Osman Pakistan ve Hindistan'da Nerede İzlenir?

  • Har Pal Geo (Geo Entertainment): Pakistan'da dizinin ana yayıncısıdır. Bölümler Urduca dublajlı olarak televizyonda ve kanalın dijital mecralarında yayınlanmaktadır.

  • Vidly.tv: Güney Asya bölgesinde popüler olan bu platform, Kuruluş Osman'ı Urduca ve Hintçe seçenekleriyle sunar.

  • YouTube (Kuruluş Osman - Urdu): Pakistanlı izleyiciler için özel olarak hazırlanan ve milyonlarca abonesi olan resmi Urduca kanal üzerinden tüm bölümler izlenebilir.

Kuruluş Osman Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (Arap Dünyası) Nerede İzlenir?

(Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Cezayir vb.)

  • Noor Play: Türk dizilerinin Orta Doğu'daki en popüler adresi olan Noor Play, Kuruluş Osman'ı profesyonel Arapça dublaj ve altyazı seçenekleriyle sunmaktadır.

  • StarzPlay: Bölgedeki geniş erişim ağıyla diziyi yüksek görüntü kalitesinde kütüphanesinde bulundurur.

  • Yarmouk TV & Al-Fajr TV: Bu kanallar dizinin bölümlerini Arapça dublajlı olarak uydu üzerinden yayınlamaktadır.

  • YouTube (Kuruluş Osman - Arabic): Arapça konuşan kitle için bölümlerin ve kliplerin paylaşıldığı resmi kanallar mevcuttur.

Kuruluş Osman ABD ve İngiltere'de Nerede İzlenir?

  • Kayifamily / Osman Online: Resmi lisanslı olmamakla birlikte, Batı'daki izleyicilerin büyük çoğunluğu gönüllü çeviri gruplarının (İngilizce altyazılı) sunduğu bu platformları kullanmaktadır.

  • YouTube: İngilizce alt yazı seçeneği etkinleştirilmiş resmi bölümler üzerinden küresel erişim mümkündür.

Kuruluş Osman Balkanlar'da Nerede İzlenir?

(Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ)

  • TV Klan: Arnavutluk'ta dizinin ana yayıncısıdır.

  • Hayat TV: Bosna Hersek'te diziyi Boşnakça altyazı/dublaj seçenekleriyle izleyicilere sunmaktadır.

Kuruluş Osman Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Ülkelerinde Nerede İzlenir?

  • Tricolor & IVI: Rusya'nın dev dijital platformu IVI ve ödemeli TV operatörü Tricolor, diziyi profesyonel Rusça dublajla sunmaktadır.

  • Apple TV (RU): Rusya bölgesindeki Apple TV üzerinden de dizinin bölümlerine ulaşılabilmektedir.

  • Kinopoisk: Rusya'nın en popüler içerik platformlarından biri olan Kinopoisk üzerinden bölümler takip edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Dizi hangi dillerde izlenebilir? 

Kuruluş Osman; başta Urduca, Arapça, İspanyolca, Rusça ve İngilizce olmak üzere 25'ten fazla dilde profesyonel dublaj veya altyazı seçeneğiyle yayınlanmaktadır.

Kuruluş Osman Netflix'te var mı? 

Hayır, Kuruluş Osman şu an için Netflix kütüphanesinde yer almamaktadır. Dizinin dijital hakları bölgeye göre Noor Play, atv ve YouTube üzerinde yoğunlaşmıştır.

Kuruluş Osman'ın yabancı dillerdeki isimleri nedir?

  • İngilizce: The Ottoman / Establishment: Osman

  • Arapça: Al-Muassas Osman (المؤسس عثمان)

  • Urduca: Kurulus Osman

Yurt dışından atv.com.tr üzerinden izleme yapılabilir mi? 

Bazı ülkelerde yayın hakları anlaşmaları gereği (Geo TV veya Noor Play ile yapılan özel anlaşmalar gibi) atv'nin web sitesi coğrafi engel (geo-block) uygulayabilir. Bu durumda yerel kanallar veya YouTube tercih edilmelidir.

Dizi hangi ülkede en çok izleniyor? 

Türkiye dışında en büyük izleyici kitlesi Pakistan ve Bangladeş'tedir. Bu ülkelerde dizi, ulusal bir fenomen haline gelmiştir.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
