Kurtuluş Savaşı'nda Görevli Topçu Yüzbaşı Habib'in Günlüğü Atık Kağıtlar Arasında Bulundu
Atık kağıtların içinde, hurdalıklarda kimi zaman paha biçilemeyecek eşyalara veya belgelere rastlanabiliyor. Sık sık atık kağıtların toplandığı yerleri ziyaret eden koleksiyoner Fuat Köksal'ın bir geri dönüşüm merkezinde üniformalı bir asker fotoğrafının da yer aldığı Osmanlıca el yazılı belgeler dikkatini çekti. Köksal, bu belgeleri satın aldığını ve tercüme ettirdi. Tarihi belgelerin Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'e ait olduğu ortaya çıktı. Topçu Habib'in anılarında Mustafa Kemal Atatürk'le olan karşılaşmasına da yer verdiği ortaya çıktı.
Kaynak:AA
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Günlüğün 1921-22 yıllarını kapsadığını söyleyen Köksal şu ifadeleri kullandı.
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Yüzbaşı Habib cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer vermiş.
Yüzbaşı Habib'in cephedeyken eşi Sare Hanım'ın ölüm haberini alınca duyduğu üzüntüyü anlatan koleksiyoner, aynı zamanda onun Fransız edebiyatına meraklı ve eğitimli bir kişi olduğunu belirtiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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