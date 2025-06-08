onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kurtuluş Savaşı'nda Görevli Topçu Yüzbaşı Habib'in Günlüğü Atık Kağıtlar Arasında Bulundu

Kurtuluş Savaşı'nda Görevli Topçu Yüzbaşı Habib'in Günlüğü Atık Kağıtlar Arasında Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2025 - 13:01

Atık kağıtların içinde, hurdalıklarda kimi zaman paha biçilemeyecek eşyalara veya belgelere rastlanabiliyor. Sık sık atık kağıtların toplandığı yerleri ziyaret eden koleksiyoner Fuat Köksal'ın bir geri dönüşüm merkezinde üniformalı bir asker fotoğrafının da yer aldığı Osmanlıca el yazılı belgeler dikkatini çekti. Köksal, bu belgeleri satın aldığını ve tercüme ettirdi. Tarihi belgelerin Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'e ait olduğu ortaya çıktı. Topçu Habib'in anılarında Mustafa Kemal Atatürk'le olan karşılaşmasına da yer verdiği ortaya çıktı.

Kaynak:AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlüğün 1921-22 yıllarını kapsadığını söyleyen Köksal şu ifadeleri kullandı.

Günlüğün 1921-22 yıllarını kapsadığını söyleyen Köksal şu ifadeleri kullandı.

'Satın aldığım cep defteri şeklindeki belgenin bir askere ait günlük olduğunu öğrendim. Günlüğün sahibi Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Topçu Yüzbaşı Habib isimli bir asker. Yüzbaşı Habib'in cephede Osmanlıca olarak kaleme aldığı günlükte, bu askerin Teşkilat-ı Mahsusa mensubu olduğunu 16 Mayıs 1921 tarihinde günlüğüne yazdığı şu nottan anlıyoruz; 'Harbiye Nezareti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiyesinden Teşkilat-ı Mahsusa Komitesi Reisi Ekrem Beyden bu gece hareket edeceğimi tebellüğ ettim'. Yüzbaşı, günlüğüne 18 Mayıs 1921'de yazdığı notta ise 'Dersaadetten (İstanbul) firaren mücahede milliyeye iştirak etmek için anavatana koştum.'

Yüzbaşı Habib cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer vermiş.

Yüzbaşı Habib cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer vermiş.

Anılarında 'Fırka tecemmu etti. Herkes Büyük Kumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bekliyordu... Müşir üniformasını giyinmiş büyük ve kahraman kumandan nihayet önümden geçiyordu. Kalbimin en har ve samimi haliyle selamladım. Yemin ederim ki kalbim şimdiye kadar böyle tatlı bir surette çarpmamıştı. Halaskar Kumandan-ı Azamın geçtiği esnadaki saadeti hiç unutmayacağım. Cenab-ı Hak tuttuğu yolu muzafferiyete isal buyursun, amin.' ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Habib'in cephedeyken eşi Sare Hanım'ın ölüm haberini alınca duyduğu üzüntüyü anlatan koleksiyoner, aynı zamanda onun Fransız edebiyatına meraklı ve eğitimli bir kişi olduğunu belirtiyor.

Yüzbaşı Habib'in cephedeyken eşi Sare Hanım'ın ölüm haberini alınca duyduğu üzüntüyü anlatan koleksiyoner, aynı zamanda onun Fransız edebiyatına meraklı ve eğitimli bir kişi olduğunu belirtiyor.

Ancak kendisinin Kurtuluş Savaşı zaferini görüp görmediği ise bilinmiyor. Çünkü neredeyse her gün anılarının kaleme alan Yüzbaşı Habib'in anıları bir süre sonra bıçak gibi kesilmiş. Koleksiyoner Fuat Köksal'a göre kendisi büyük ihtimalle o yıllarda şehit düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın