Dünyayı Görme Hayalini Gerçekleştiremeyen Annesinin Küllerini Şişeye Koyup Denize Bıraktı
İngiltere'de bir sahile vuran şişe ülke çapında viral oldu. Şişenin içine sıkıştırılmış notta 'Bu benim annem. Onu geri atın, şu anda dünyayı geziyor. Teşekkür ederim.' yazıyordu. BBC'den Angela Ferguson'un haberine göre kıyıya vuran şişenin ardında dramatik bir hikaye yatıyor.
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İngiltere'de karaya vuran şişe ve üstünde yazan not ülke gündemine düşmüştü.
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Şişenin karaya geri vurması üzerine hayatını kaybeden kadının kızı Melia şişenin tekrar denize bırakıldığını açıkladı.
Yalnız bir anne olarak 5 çocuğuna bakan Wendy Chadwick bu Şubat ayında teşhis edilemeyen bir kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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