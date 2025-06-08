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Dünyayı Görme Hayalini Gerçekleştiremeyen Annesinin Küllerini Şişeye Koyup Denize Bıraktı

Dünyayı Görme Hayalini Gerçekleştiremeyen Annesinin Küllerini Şişeye Koyup Denize Bıraktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2025 - 12:13

İngiltere'de bir sahile vuran şişe ülke çapında viral oldu. Şişenin içine sıkıştırılmış notta 'Bu benim annem. Onu geri atın, şu anda dünyayı geziyor. Teşekkür ederim.'  yazıyordu. BBC'den Angela Ferguson'un haberine göre kıyıya vuran şişenin ardında dramatik bir hikaye yatıyor.

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İngiltere'de karaya vuran şişe ve üstünde yazan not ülke gündemine düşmüştü.

İngiltere'de karaya vuran şişe ve üstünde yazan not ülke gündemine düşmüştü.

Şişeyi denize atan kişi 51 yaşında hayatını kaybeden Wendy Chadwick'in beş çocuğundan biriydi. Ölümünden önce çevresindekilere dünyayı göremediğini söylemiş bu da çocuklarını etkilemişti. Bunun üzerine önce küllerin denize bırakmayı düşünen aile ardından külleri bir şişeye bırakıp denize bırakmayı tercih etti. Ancak şişe aynı sahile geri vurdu.

Şişenin karaya geri vurması üzerine hayatını kaybeden kadının kızı Melia şişenin tekrar denize bırakıldığını açıkladı.

Şişenin karaya geri vurması üzerine hayatını kaybeden kadının kızı Melia şişenin tekrar denize bırakıldığını açıkladı.

'Hayat devam etti ve annem hiç seyahat etme şansı bulamadı.

'Kimsenin onu bir süreliğine bulması gerekmiyordu; tamamen farklı bir ülkede olması gerekiyordu.

'Onun Barbados ya da İspanya'daki bir plajda sonlanmasını çok isterdim, bu da kesinlikle zaman alır.' ifadelerini kullandı.

Yalnız bir anne olarak 5 çocuğuna bakan Wendy Chadwick bu Şubat ayında teşhis edilemeyen bir kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.

Yalnız bir anne olarak 5 çocuğuna bakan Wendy Chadwick bu Şubat ayında teşhis edilemeyen bir kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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