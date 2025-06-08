Dünyayı Görme Hayalini Gerçekleştiremeyen Annesinin Küllerini Şişeye Koyup Denize Bıraktı

'Hayat devam etti ve annem hiç seyahat etme şansı bulamadı.

'Kimsenin onu bir süreliğine bulması gerekmiyordu; tamamen farklı bir ülkede olması gerekiyordu.

'Onun Barbados ya da İspanya'daki bir plajda sonlanmasını çok isterdim, bu da kesinlikle zaman alır.' ifadelerini kullandı.