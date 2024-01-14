Kurtlar Vadisi'nin Ağır Racon Sahnesi Anime Olarak Yeniden Yaratıldı

Türk televizyonlarının en unutulmaz, editleri bugün dahi milyonlar izlenen fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ni anime estetiği ile hayal etmiş miydiniz? Kawaii bir Polat görmeyi muhtemelen kimse beklemiyordu ama bir kullanıcı adeta evrenleri çarpıştırarak bunu gerçeğe dönüştürdü!

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