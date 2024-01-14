Kurtlar Vadisi'nin Ağır Racon Sahnesi Anime Olarak Yeniden Yaratıldı
Kurtlar Vadisi'nin Ağır Racon Sahnesi Anime Olarak Yeniden Yaratıldı
Türk televizyonlarının en unutulmaz, editleri bugün dahi milyonlar izlenen fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ni anime estetiği ile hayal etmiş miydiniz? Kawaii bir Polat görmeyi muhtemelen kimse beklemiyordu ama bir kullanıcı adeta evrenleri çarpıştırarak bunu gerçeğe dönüştürdü!
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Bir dizi düşünün ki ilk yayınlanmasının üzerinden 20 yıldan fazla süre geçmiş olmasına karşın hala gündemden düşmesin.
Özellikle de dizinin ağır "racon" sahneleri bugün dahi türlü türlü editle karşımıza çıkıyor.
Bir kullanıcı da hayatımıza "çok rahat, çok profesyonel" repliğini sokan o sahneyi anime estetiği ile yorumlayarak ortama raconla birlikte biraz kawaii'lik serpiştirmiş!
Bu çalışmaya ise hepimiz bayıldık!
Bunu sabah akşam yataktan çıkmadan izlemeli bir maratonla taçlandırmak isteyecek çok kişi tanıyorum.
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Görüyorsunuz sevgili yapımcılar, talep yağmıyor adeta akıyor!
Peki siz kawaii Polat ve Kurtlar Vadisi animesini nasıl buldunuz?
Buyurun yorumlara!
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