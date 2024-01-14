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Kurtlar Vadisi'nin Ağır Racon Sahnesi Anime Olarak Yeniden Yaratıldı

Kurtlar Vadisi'nin Ağır Racon Sahnesi Anime Olarak Yeniden Yaratıldı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 13:35

Türk televizyonlarının en unutulmaz, editleri bugün dahi milyonlar izlenen fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ni anime estetiği ile hayal etmiş miydiniz? Kawaii bir Polat görmeyi muhtemelen kimse beklemiyordu ama bir kullanıcı adeta evrenleri çarpıştırarak bunu gerçeğe dönüştürdü!

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Bir dizi düşünün ki ilk yayınlanmasının üzerinden 20 yıldan fazla süre geçmiş olmasına karşın hala gündemden düşmesin.

Bir dizi düşünün ki ilk yayınlanmasının üzerinden 20 yıldan fazla süre geçmiş olmasına karşın hala gündemden düşmesin.

Adeta kendi fenomenini yaratan Kurtlar Vadisi bugün dahi 'benim' diyen dizilerden kimi zaman daha çok konuşulmayı başarıyor.

Özellikle de dizinin ağır "racon" sahneleri bugün dahi türlü türlü editle karşımıza çıkıyor.

Özellikle de dizinin ağır "racon" sahneleri bugün dahi türlü türlü editle karşımıza çıkıyor.

Yılların eskitemediği geyiklerden olan 'ilk 97 bölüm' efsanesi de böylece belki de dizi yayınlanırken daha kundakta olan kişilere dahi ulaşıyor.

Bir kullanıcı da hayatımıza "çok rahat, çok profesyonel" repliğini sokan o sahneyi anime estetiği ile yorumlayarak ortama raconla birlikte biraz kawaii'lik serpiştirmiş!

Bu çalışmaya ise hepimiz bayıldık!

Bu çalışmaya ise hepimiz bayıldık!
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Bunu sabah akşam yataktan çıkmadan izlemeli bir maratonla taçlandırmak isteyecek çok kişi tanıyorum.

Bunu sabah akşam yataktan çıkmadan izlemeli bir maratonla taçlandırmak isteyecek çok kişi tanıyorum.
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Görüyorsunuz sevgili yapımcılar, talep yağmıyor adeta akıyor!

Görüyorsunuz sevgili yapımcılar, talep yağmıyor adeta akıyor!
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Peki siz kawaii Polat ve Kurtlar Vadisi animesini nasıl buldunuz?

Peki siz kawaii Polat ve Kurtlar Vadisi animesini nasıl buldunuz?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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