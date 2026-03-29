Kurban Bayramına Hazırlıklar Başladı: Kurban Fiyatları Belli Oldu

Kurban Bayramına Hazırlıklar Başladı: Kurban Fiyatları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 09:45

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yıl kurbanlık almayı planlayanlar için süreç erkenden başladı. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından dana ve koyun fiyatlarının açıklanmasıyla kurbanlık satışları da resmen başladı.

Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Besiciler, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazar alanlarına getirmeye başlarken, vatandaşlar da uygun fiyat arayışıyla pazarlara yöneldi. Ramazan Bayramı’nın geride kalmasıyla birlikte kurbanlık talebi yeniden canlanırken, güncel fiyatların da açıklanmasıyla kurban pazarlarında hareketlilik arttı.

Fiyatlar belli oldu.

Fiyatlar belli oldu.

2026 yılı Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları açıklanmaya başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ilişkin ilk fiyat aralıkları netleşirken, besiciler ve yetiştiriciler küçükbaş kurbanlıkların 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişeceğini belirtiyor.

Büyükbaş hayvanlarda ise canlı ağırlık fiyatlarının 400-450 TL bandında olması öngörülüyor. Kesim ve parçalama işlemlerinin kurban pazarlarında yapılacağı ifade edilirken, yaklaşık 600 kilogramlık bir büyükbaş kurbanlığın ortalama 270 bin TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Buna göre bayram arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Bayramın tatilciler için bir önceki hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
