Kurban Bayramına Hazırlıklar Başladı: Kurban Fiyatları Belli Oldu

2026 yılı Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları açıklanmaya başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ilişkin ilk fiyat aralıkları netleşirken, besiciler ve yetiştiriciler küçükbaş kurbanlıkların 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişeceğini belirtiyor.

Büyükbaş hayvanlarda ise canlı ağırlık fiyatlarının 400-450 TL bandında olması öngörülüyor. Kesim ve parçalama işlemlerinin kurban pazarlarında yapılacağı ifade edilirken, yaklaşık 600 kilogramlık bir büyükbaş kurbanlığın ortalama 270 bin TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.