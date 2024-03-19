Kur ve Enflasyonla Sigorta Primlerinde Artışlar Devam Edecek
Kur ve Enflasyonla Sigorta Primlerinde Artışlar Devam Edecek
2023 yılında toplam prim üretimi bir önceki yıla göre 2 kattan fazla bir arttı. Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde adetler, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı da yine aynı döneme göre yüzde 31 artış gösterdi. Alacak Sigortası pazarı, geçen sene yüzde 48 büyüdü. Depremin ardından gelen bilinçlenme ile DASK poliçelerinin adedinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterirken primlerde 2 katına varan artış yaşandı.
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6 Şubat deprem felaketleri sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi hasar ödemeleri yapılan sigorta sektöründe, kapasiteler sebebiyle daraldı.
Geçen yıl yaşanan 6 Şubat deprem felaketleri de sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi boyutlarda hasar ödemeleri yapılması da fiyat artışlarını tetikledi.
Halka arzlar sigortalara etki etti.
Kur etkisiyle sigorta talebi arttı.
Deprem sonrası DASK yükselişe geçti.
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Enflasyon ve kurun sigortaya etkisi.
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