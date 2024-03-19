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Kur ve Enflasyonla Sigorta Primlerinde Artışlar Devam Edecek

Kur ve Enflasyonla Sigorta Primlerinde Artışlar Devam Edecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 11:50

2023 yılında toplam prim üretimi bir önceki yıla göre 2 kattan fazla bir arttı. Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde adetler, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı da yine aynı döneme göre yüzde 31 artış gösterdi. Alacak Sigortası pazarı, geçen sene yüzde 48 büyüdü. Depremin ardından gelen bilinçlenme ile DASK poliçelerinin adedinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterirken primlerde 2 katına varan artış yaşandı.

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6 Şubat deprem felaketleri sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi hasar ödemeleri yapılan sigorta sektöründe, kapasiteler sebebiyle daraldı.

6 Şubat deprem felaketleri sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi hasar ödemeleri yapılan sigorta sektöründe, kapasiteler sebebiyle daraldı.

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri, Türkiye Sigortalar Birliği’nin raporuna göre, sigorta sektöründe prim üretimlerinde enflasyonun etkisinin ciddi bir şekilde gözlemlendiğini belirtti. 

Yalın Kılıç, '2023 yılı toplam prim üretiminde bir önceki yıla göre TL bazında 2 kattan fazla bir artış var' derken, bunun başlıca sebepleri olarak, enflasyona bağlı artışlar, tarifelerdeki fiyat artışları, ve sektörün yaklaşımının fiyatlara yansımasının yer aldığını aktardı.

Geçen yıl yaşanan 6 Şubat deprem felaketleri de sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi boyutlarda hasar ödemeleri yapılması da fiyat artışlarını tetikledi.

Geçen yıl yaşanan 6 Şubat deprem felaketleri de sigorta piyasasını derinden etkilerken, çok ciddi boyutlarda hasar ödemeleri yapılması da fiyat artışlarını tetikledi.

Sigortalara ilginin arttığı belirtilirken, Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçe adetleri 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı yüzde 31 artış gösterdi.

Halka arzlar sigortalara etki etti.

Halka arzlar sigortalara etki etti.

Borsa İstanbul'da artan halka arz hareketliliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayları, Yönetici Sorumluluk Sigortası satın alımlarında artış beklentisini korurken, şirketlerin teknoloji yatırımlarındaki artış ve çalışanların uzaktan çalışma oranlarındaki artışla verilerden kaynaklı idari para cezaları nedenleriyle Siber Risk Sigortası poliçeleri büyümeye devam edecek olarak görülüyor.

Kur etkisiyle sigorta talebi arttı.

Kur etkisiyle sigorta talebi arttı.

Alacak Sigortası pazarındaki yüzde 48 büyüme için de Kılıç, kur etkisiyle sektörün yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan döviz cinsi poliçe rakamlarının TL bazında değer kazanmasını gösterdi.

Deprem sonrası DASK yükselişe geçti.

Deprem sonrası DASK yükselişe geçti.

Deprem felaketleri sonrasında DASK poliçelerinde 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış görülürken, primlerde de 2 katına varan artış yaşadığını belirtildi. Kılıç, metrekare birim maliyetlerinde yaşanan 2 kata varan artışların ve 2023’te yaşanan 14 orta ve büyük ölçekli depremlere de 33,8 milyar TL hasar ödemesinin etkili olduğunu belirtti.

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Enflasyon ve kurun sigortaya etkisi.

Enflasyon ve kurun sigortaya etkisi.

Yaşanan doğal afetlerin, fiyat artışlarına ek olarak reasüransa talep artışı oluşturduğunu ve fiyatlarda artışın devam edeceğini belirten Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, 'Sektördeki Türk şirketlerine kapasite sağlayan reasürörlerin kapasitelerinin daralması ile yurtdışından sektöre direkt teminat sağlayabilen oyunculara ihtiyaç daha da artacak' dedi. Ancak yabancı pazarlardaki fiyatlamanın, Türkiye’deki pazarın çok üzerinde olmasının sigorta prim üretimi ve fiyatlarında kur farkı nedeniyle artış yaratacağını da belirtti.

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