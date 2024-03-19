Kur ve Enflasyonla Sigorta Primlerinde Artışlar Devam Edecek

2023 yılında toplam prim üretimi bir önceki yıla göre 2 kattan fazla bir arttı. Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde adetler, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı da yine aynı döneme göre yüzde 31 artış gösterdi. Alacak Sigortası pazarı, geçen sene yüzde 48 büyüdü. Depremin ardından gelen bilinçlenme ile DASK poliçelerinin adedinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterirken primlerde 2 katına varan artış yaşandı.