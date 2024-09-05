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Kulaklıkla Dinlendiğinde Bin Kat Fazla Zevk Veren 15 Şarkı

etiket Kulaklıkla Dinlendiğinde Bin Kat Fazla Zevk Veren 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 00:10

Bangır bangır müzik dinlemek dünyanın en zevk veren olaylarından biri olabilir! Bazı şarkılar var ki kuklalıkla dinleyince insanı dünyadan koparıyor ve her şeyden uzaklaşmayı sağlıyor. İşte bu müziklerden birkaç tanesi...

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1. Ozbi - Anlamadın Mı

2. Can Bonomo - Yine Karşılaşırsak

3. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa

4. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Takımdan Ayrı Düz Koşu

5. Gökçe Kılınçer - Aşk Beni Bulunca

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6. Sena Şener - Bak Bana

7. Yasemin Mori - Gel

8. Nova Norda - Varım

9. Sedef Sebüktekin - Sen İstersin

10. Evdeki Saat - Uzunlar V1

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11. Pinhani - Ne Güzel Güldün

12. Aksel - Sarhoş Saatler

13. Redd - Siktiret Boşver

14. Kahraman Deniz - Garezi Var

15. Yüksek Sadakat - Aklımın İplerini Saldım

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