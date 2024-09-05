Kulaklıkla Dinlendiğinde Bin Kat Fazla Zevk Veren 15 Şarkı
Kulaklıkla Dinlendiğinde Bin Kat Fazla Zevk Veren 15 Şarkı
Bangır bangır müzik dinlemek dünyanın en zevk veren olaylarından biri olabilir! Bazı şarkılar var ki kuklalıkla dinleyince insanı dünyadan koparıyor ve her şeyden uzaklaşmayı sağlıyor. İşte bu müziklerden birkaç tanesi...
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1. Ozbi - Anlamadın Mı
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2. Can Bonomo - Yine Karşılaşırsak
3. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa
4. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Takımdan Ayrı Düz Koşu
5. Gökçe Kılınçer - Aşk Beni Bulunca
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6. Sena Şener - Bak Bana
7. Yasemin Mori - Gel
8. Nova Norda - Varım
9. Sedef Sebüktekin - Sen İstersin
10. Evdeki Saat - Uzunlar V1
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