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Kulaklık Takıp Kilometrelerce Bisiklet Sürmek İçin Özenle Seçilmiş 13 Şarkı

etiket Kulaklık Takıp Kilometrelerce Bisiklet Sürmek İçin Özenle Seçilmiş 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 23:59

Kendinize yapabileceğiniz en iyi iyiliklerden biri düşünmeye zaman ayırmaktır. Bunun için hareket halinde olmak zihninizi açar ve daha iyi kararlar vermenize yardımcı olur. Bisiklet sürüp, dağ bayır gezerken size bu şarkılar eşlik etsin.

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1. A Little More

2. Freaks

3. Never Grow Up

4. Good Days

5. Fever Dream

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6. Ribs

7. 8TEEN

8. Kids

9. Sparks

10. Keep Holding On

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11. Suburbia

12. Feel Something

13. All of the Stars

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pondsjournal
pondsjournal
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