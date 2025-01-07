Kulaklık Takıp Kilometrelerce Bisiklet Sürmek İçin Özenle Seçilmiş 13 Şarkı
Kulaklık Takıp Kilometrelerce Bisiklet Sürmek İçin Özenle Seçilmiş 13 Şarkı
Kendinize yapabileceğiniz en iyi iyiliklerden biri düşünmeye zaman ayırmaktır. Bunun için hareket halinde olmak zihninizi açar ve daha iyi kararlar vermenize yardımcı olur. Bisiklet sürüp, dağ bayır gezerken size bu şarkılar eşlik etsin.
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1. A Little More
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2. Freaks
3. Never Grow Up
4. Good Days
5. Fever Dream
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6. Ribs
7. 8TEEN
8. Kids
9. Sparks
10. Keep Holding On
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11. Suburbia
12. Feel Something
13. All of the Stars
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