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Kulağımızı Temizlerken Neden Bazen Aniden Öksürürüz?

Kulağımızı Temizlerken Neden Bazen Aniden Öksürürüz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 14:15

Kulak temizliği yaparken bir anda gelen garip bir öksürük hissi... Tanıdık geldi mi? Özellikle kulak çubuğu kullanırken aniden boğazınızda bir kaşıntı ve ardından istemsiz bir öksürük yaşayabilirsiniz. Bu tuhaf refleks, kulağınız ve boğazınız arasında doğrudan bir bağlantı olmasından kaynaklanıyor. Gelin şöyle detaylıca bi' bakalım!

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Kulak içine herhangi bir şey girdiğinde öksürme hissi yaşamak, bilimde "Arnold’un kulak-öksürük refleksi" olarak bilinir.

Kulak içine herhangi bir şey girdiğinde öksürme hissi yaşamak, bilimde "Arnold’un kulak-öksürük refleksi" olarak bilinir.

Refleks, adını 19. yüzyılda durumu ilk kez tanımlayan Alman akademisyen Friedrich Arnold’dan alıyor. O zamandan beri, bu olayın beynimizin bir yanılgısı olduğu ortaya çıktı. Bunun sebebi, vücudumuzun en uzun sinirlerinden biri olan vagus siniri.

Bu sinir beyinden başlayıp kalbe, akciğerlere ve sindirim sistemine kadar uzanıyor.

Üstelik kulağımızın bir kısmına da temas ediyor. Kulak kanalımızın içinde Arnold siniri adı verilen bir uzantı bulunuyor, bu sinir de kulaktaki dokunma duyusunu algılamakla görevli.

Arnold sinirinin bağlı olduğu vagus siniri aynı zamanda öksürme refleksimizi kontrol ediyor.

Yani kulağa bir şey değdiğinde, beyin bu sinyalin boğazdan geldiğini zannedebiliyor! Sonuç? Vücudunuz, aslında kulağınızda olan bir teması yanlış algılayarak öksürük refleksini devreye sokuyor.

KBB uzmanı Dr. Erich Voigt’in açıklamasına göre beyin, bazen uyarının tam olarak nereden geldiğini doğru şekilde ayırt edemiyor.

KBB uzmanı Dr. Erich Voigt’in açıklamasına göre beyin, bazen uyarının tam olarak nereden geldiğini doğru şekilde ayırt edemiyor.

Bu yüzden kulağımıza dokunan bir cisim, boğazımızda bir tehdit varmış gibi yorumlanarak öksürük refleksine yol açabiliyor.

Herkesin Arnold refleksi aynı şekilde tetiklenmiyor.

Herkesin Arnold refleksi aynı şekilde tetiklenmiyor.

2017’de yapılan bir araştırmada, kulağa hafif bir dokunuşun insanlarda farklı tepkiler oluşturduğu gözlemlendi. Deney sırasında kulağa pamuklu çubukla dokunulan katılımcıların %25’inde öksürük refleksi tetiklendi. Ancak kronik öksürük sorunu yaşayan kişilerde oran daha yüksekti.

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Bazı insanların kulak-öksürük refleksi daha hassas olabilirken, bazılarında ise ancak çok güçlü bir baskı ile tetikleniyor.

Ayrıca vagus sinirinde bir hasar veya aşırı duyarlılık durumu bu refleksin daha kolay devreye girmesine sebep olabiliyor.

Sinir bağlantılarındaki ilginç karışıklıklar sadece öksürük refleksiyle sınırlı değil.

Örneğin, boğazda bir tahriş olduğunda bazen bu ağrı kulakta hissedilebiliyor! Dr. Voigt, bazı hastalarının sadece kulak ağrısı şikayetiyle geldiğini ancak asıl sorunun boğazlarında olduğunu tespit ettiğini söylüyor.

Tersine, kulağa uygulanan baskılar da yanlış sinyaller göndererek farklı reflekslerin tetiklenmesine neden olabiliyor.

Sonuç? Kulağınızı temizlerken dikkatli olun!

Gördüğünüz gibi vücudumuz birbirine bağlı sistemlerden oluşuyor ve bu bağlantılar bazen beklenmedik tepkilere yol açabiliyor. Kulak temizliği yaparken aniden öksürmek de aslında beynimizin ufak bir yanılgısı. Ancak bu refleksi hissetmiyorsanız endişelenmeyin çünkü herkesin vagus siniri aynı hassasiyette çalışmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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