Kulağımızı Temizlerken Neden Bazen Aniden Öksürürüz?
Kulağımızı Temizlerken Neden Bazen Aniden Öksürürüz?
Kulak temizliği yaparken bir anda gelen garip bir öksürük hissi... Tanıdık geldi mi? Özellikle kulak çubuğu kullanırken aniden boğazınızda bir kaşıntı ve ardından istemsiz bir öksürük yaşayabilirsiniz. Bu tuhaf refleks, kulağınız ve boğazınız arasında doğrudan bir bağlantı olmasından kaynaklanıyor. Gelin şöyle detaylıca bi' bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulak içine herhangi bir şey girdiğinde öksürme hissi yaşamak, bilimde "Arnold’un kulak-öksürük refleksi" olarak bilinir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sinir beyinden başlayıp kalbe, akciğerlere ve sindirim sistemine kadar uzanıyor.
Arnold sinirinin bağlı olduğu vagus siniri aynı zamanda öksürme refleksimizi kontrol ediyor.
KBB uzmanı Dr. Erich Voigt’in açıklamasına göre beyin, bazen uyarının tam olarak nereden geldiğini doğru şekilde ayırt edemiyor.
Herkesin Arnold refleksi aynı şekilde tetiklenmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı insanların kulak-öksürük refleksi daha hassas olabilirken, bazılarında ise ancak çok güçlü bir baskı ile tetikleniyor.
Sinir bağlantılarındaki ilginç karışıklıklar sadece öksürük refleksiyle sınırlı değil.
Sonuç? Kulağınızı temizlerken dikkatli olun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın